El Ayuntamiento de Málaga y la Subdelegación coordinan el dispositivo especial de seguridad con motivo de la Navidad durante la reunión de la junta de seguridad,presidida por el alcalde, Francisco de la Torre, y el subdelegado accidental, Iván Banderas - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga y la Subdelegación del Gobierno han coordinado este martes el dispositivo especial de seguridad con motivo de la Navidad durante la reunión de la junta local de seguridad.

La reunión ha estado presidida por el alcalde, Francisco de la Torre, y el subdelegado del Gobierno accidental, Iván Banderas, han indicado en un comunicado.

A la sesión han asistido los concejales delegados de Seguridad, Fiestas, Comercio, Movilidad, Fiestas y distrito Centro, Avelino Barrionuevo, Teresa Porras, Juan Carlos Giardin, Trinidad Hernández y Francisco Cantos, respectivamente, además de responsables de Policía Local, Real Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil y los servicios de emergencia 061.

El dispositivo especial se llevará a cabo desde el próximo viernes, 27 de noviembre, con el encendido del alumbrado hasta el 5 de enero de 2027.

Durante este periodo, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga permanecerá activo en fase de Preemergencia (situación operativa 0), con motivo de la Navidad.