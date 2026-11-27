El número tres de Vox al Congreso de los Diputados por Málaga, Jesús R. Ballesteros, atiende a los medios - VOX

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número tres de Vox al Congreso de los Diputados por Málaga, Jesús R. Ballesteros, ha visitado este viernes Campanillas, en Málaga capital, en la última jornada de la campaña electoral y ha destacado la "utilidad del voto" a Vox el 29N.

Además, ha valorado que con Vox "los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía incluirán una partida de 500.000 euros destinada a avanzar en las actuaciones del proyecto de encauzamiento del río Campanillas". Ballesteros ha recordado que esta zona de Málaga capital "ha sufrido graves inundaciones durante los últimos años ante la falta de infraestructuras hidráulicas y de contención que protejan a los vecinos frente a episodios de fuertes lluvias".

"Gracias al gran trabajo de nuestros diputados malagueños en el Parlamento de Andalucía, Antonio Sevilla y Rocío Marín, VOX ha conseguido algo que los vecinos de Campanillas llevan años reclamando, que se avance en las obras del encauzamiento del río Campanillas", ha celebrado.

De igual modo, el candidato de Vox ha explicado que esta partida presupuestaria "permitirá avanzar en la tramitación de un proyecto que lleva años paralizado y cuya ejecución considera fundamental para proteger las viviendas y los comercios de la zona frente a las inundaciones".

"VOX ES EL VOTO MÁS ÚTIL"

Además, Ballesteros ha puesto en valor la utilidad del voto a VOX, calificándolo del "más útil que podemos tener este próximo domingo, en las elecciones del 29 de noviembre".

"El voto a Vox es fundamental para que para que se realicen infraestructuras hidráulicas y de contención, no sólo en Málaga, sino en cualquier otra parte de España, como puede ser Valencia, para evitar que se repitan tragedias como la de la Dana", ha concluido.