Imagen del simulacro de incendio, evacuación y rescate de los bomberos de Mijas en el CEIP El Albero. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CEIP El Albero, en Las Lagunas en Mijas (Málaga), ha acogido en la mañana de este viernes un simulacro de incendio con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de los protocolos de emergencia y evacuación del centro educativo, así como la coordinación con los servicios de emergencia municipales.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el ejercicio ha comenzado con la activación de la alarma de incendios y el correspondiente aviso a los Bomberos de Mijas. Siguiendo el protocolo establecido, los alumnos han abandonado de manera ordenada las aulas, acompañados por sus profesores y utilizando las vías de evacuación hasta concentrarse en el patio del colegio, establecido como punto de encuentro.

Tras su llegada al centro educativo, los bomberos han escenificado las labores de extinción de un incendio, la ventilación de las dependencias afectadas por la acumulación de humo y el rescate de una persona que había quedado atrapada en el interior del edificio.

El concejal de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Mijas, Francisco Jerez, ha destacado la importancia de estos ejercicios para garantizar que los sistemas de protección de los centros educativos funcionan correctamente y que tanto el alumnado como el personal docente conocen las pautas de actuación ante una emergencia.

"Saber cómo actuar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte", ha señalado Jerez, quien ha incidido en la importancia de adquirir estos conocimientos desde edades tempranas, ya que "mientras antes se les enseñe cómo hacer las cosas, eso ya no se les olvida".

Asimismo, el edil ha apuntado que estos simulacros se realizan anualmente y forman parte de los protocolos de seguridad de los centros educativos, permitiendo supervisar las vías de evacuación, los procedimientos de actuación y los puntos de encuentro, además de familiarizar al alumnado con la respuesta ante otras situaciones de emergencia, como los terremotos.

La jornada también ha permitido a los escolares conocer de cerca el trabajo de los Bomberos de Mijas y los medios que emplean durante sus intervenciones. "Para ellos puede parecer una fiesta, pero, en caso de que fuese necesario y real, sabrían cómo actuar", ha manifestado Jerez, quien ha concluido destacando el valor de una formación que acompañará a los menores durante toda su vida.