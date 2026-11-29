El cabeza de lista del Frente Amplio Andaluz por Málaga, Rafael Borrego, ha realizado un llamamiento a la participación en los comicios de este 29N y ha señalado que en esta jornada jornada electoral "también se vota por los derechos humanos". - FRENTE AMPLIO ANDALUZ MÁLAGA

MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del Frente Amplio Andaluz por Málaga, Rafael Borrego, ha realizado un llamamiento a la participación en los comicios de este 29N y ha señalado que en esta jornada jornada electoral "también se vota por los derechos humanos".

En este sentido, ha resaltado como la jornada de elecciones a las Cortes coincide con el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Así, el líder de izquierdas ha criticado la continuidad de las masacres contra la población palestina y ha señalado que estas elecciones representan una oportunidad "para posicionarse en defensa de los derechos humanos, la libertad de los pueblos y el derecho del pueblo palestino a existir".

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía y candidato de la organización en el Frente Amplio, Toni Valero, ha destacado la movilización de más de 4.000 apoderados y apoderadas de IU y del Frente Amplio en toda Andalucía y ha animado a la ciudadanía, especialmente a la clase trabajadora, a acudir a las urnas para defender la democracia, la soberanía popular y sus derechos "frente a quienes cuestionen la limpieza de este proceso".