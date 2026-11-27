Cartel de la XV edición de la Carrera Solidaria San Silvestre Palma-Palmilla - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XV edición de la Carrera Solidaria San Silvestre Palma-Palmilla de Málaga tendrá dos recorridos de dos y diez kilómetros y su recaudación irá destinada a fines solidarios.

El jueves 31 de diciembre a las 09,00 horas se celebrará esta prueba deportiva, que tiene como objetivo promocionar hábitos de vida saludable a través del ejercicio y ayudar a asociaciones y colectivos del distrito.

Los concejales delegados de Derechos Sociales y Deporte, Francisco Cantos y Borja Vivas, respectivamente, han presentado este viernes la prueba.

El recorrido comenzará en calle Mark Twain, junto a la puerta del Centro Comercial Rosaleda, y finalizará en el Campo de Fútbol La Virreina (junto al puente de la Palmilla). Esta carrera solidaria está organizada por el Ayuntamiento de Málaga, a través de las Áreas de Derechos Sociales, Deportes y la Junta de Distrito Palma-Palmilla.

Se trata de un evento sostenible, que cuenta con la colaboración de 'Málaga como Te quiero', además de otras entidades y empresas, que año tras año se han comprometido con el evento como Grupo BCM Gestionarte, CC Rosaleda, Carrefour, Club Deportivo 26 de Febrero, Asociación de Integración a la Comunidad Gitana Palma-Palmilla, el Plan Comunitario de Palma-Palmilla y la Fundación Málaga CF.

El objetivo de esta actividad es ofrecer una opción de ocio activo y saludable, además visibilizar el trabajo de integración que se realiza en el barrio. La prueba deportiva comenzará a las 09,00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas por las calles de la barriada y distritos vecinos. Como en años anteriores, la carrera constará de dos recorridos con una única salida y meta.

Las Categorías serán: Juvenil, Senior y Veteranos. Este año, Cofradía de Medinaceli y Candelaria ofrecerá una chocolatada a los participantes de la carrera.

Además de los premios habituales, se premiará al Mejor disfraz (tres mejores disfraces o grupos disfrazados) entre las personas participantes que realicen la prueba disfrazados y medalla a toda persona que cruce la meta. Podrán inscribirse hasta el 27 de diciembre a las 23:55h, a través de la página web de la Federación Andaluza de Atletismo, www.atletismofaa.es o en https://web.faalive.com/inscriptions/322 .

Las inscripciones tienen un coste de ocho euros, cuya recaudación irá destinada a la Asociación Club Deportivo 26 de Febrero y a la Asociación de Integración a la Comunidad Gitana Palma-Palmilla.

La recogida de dorsales se realizará exclusivamente el martes 29 y miércoles 30 de diciembre de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 horas en el Centro Comercial Rosaleda.