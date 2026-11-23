El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, y secretaria de la Mujer de CCOO de Málaga, María José Prados. - CCOO MÁLAGA

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Málaga ha presentado su informe sobre violencia de género y ha alertado de que Málaga es la provincia andaluza con más crímenes machistas, 70 asesinadas desde 2003. El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha criticado "el recorte" de fondos propios de la Junta de Andalucía en igualdad y ha señalado que el 60% procede del Gobierno de España.

Así lo ha indicado Cubillo en rueda de prensa, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que el sindicado ha significado que en lo que va de año son siete las víctimas mortales por violencia de género, lo que supone el 58% de Andalucía, tras cerrar 2025 con seis asesinadas, el 40% regional.

"Tenemos que denunciar esta invisibilidad o este interés por ocultar las violencias que se ejercen contra las mujeres, ocultar los asesinatos como asesinatos machistas, ocultar las desigualdades, ocultar las discriminaciones que pretende el PP por escrito y allí donde gobierna", ha dicho.

También ha criticado "la eliminación de la atención psicológica a menores víctimas" y ha afirmado el compromiso de CCOO "con la erradicación de todas las formas de violencia machista; es un compromiso irrenunciable del conjunto de nuestra representación sindical".

Por su parte, la secretaria de la Mujer de CCOO de Málaga, María José Prados, ha detallado que en 2025 se han interpuesto 8.783 denuncias, 24 diarias que suponen el 22% de Andalucía y un alza del 1,13%, subiendo un 65% las originadas por parte de lesiones.

Asimismo, ha añadido "Málaga es la provincia en Andalucía donde más claro vemos toda la repercusión que está habiendo en torno a ese negacionismo de la violencia machista y en el entorno de ese avance de políticas contra la igualdad".

Los responsables sindicales han apuntado a que "las instituciones responsables no están a la altura de las circunstancias, y se necesita una revisión completa de las actuaciones y protocolos implantados".

Al respecto, Prados ha exigido que la Comisión Provincial de Seguimiento de la Violencia de Género "haga su trabajo de coordinación y de análisis para implementar todas las medidas que sean necesarias para frenar la gravedad de la situación en nuestra provincia".

"La prioridad debe ser una acción coordinada y efectiva que permita no solo la protección inmediata de las mujeres en situación de violencia, sino también el cambio estructural necesario para erradicar esta lacra", ha asegurado.

Igualmente, la dirigente sindical ha alertado de que en 2025 se ha denegado el 25% de las 1.687 órdenes de protección incoadas, 428 rechazos, registrándose ya 4.502 denuncias en el primer semestre de 2026. Además, ha cuestionado que Málaga solo tenga 517 usuarias en Atenpro frente a 1.422 en Sevilla, un 177% más, mientras los delitos sexuales han crecido un 4,2% este semestre y las agresiones con penetración un 18,1%.

En el ámbito laboral, la responsable sindical ha criticado "el bloqueo del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga al emitir títulos habilitantes para contratos bonificados y ayudas". Al respecto, ha explicado que "si no tiene ese título habilitante, a la mujer víctima de violencia de género se le corta un montón de posibilidades y de oportunidades". "Y eso tiene un nombre muy claro. Eso se llama violencia institucional, que lo que viene es a agravar la situación que una mujer víctima de violencia viene sufriendo", ha dicho.

Finalmente, el secretario general de CCOO de Málaga ha exigido blindar los servicios públicos y la coeducación y ha advertido de que van "a hacer un muro de contención contra esta invisibilización, vamos a hacer un muro de contención para proteger a las mujeres y luchar todas y todos juntos para defender una sociedad inclusiva, una sociedad integradora y una sociedad en igualdad".

Por ello, desde CCOO han hecho un llamamiento a manifestarse este miércoles, 25 de noviembre, a las 19,30 horas, desde la plaza de la Merced.