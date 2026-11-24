Archivo - El concejal delegado del Distrito Churriana, Borja Vivas, presenta la programación de Navidad del distrito - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El distrito malagueño de Churriana ha presentado un programa navideño con diversas actividades dirigidas a las personas mayores y el público infantil.

El distrito ha diseñado una programación que incluye fiestas infantiles, zambombas, talleres, espectáculos y propuestas dirigidas a las personas mayores, que se desarrollarán en distintos espacios de la barriada durante las próximas semanas, según ha informado el concejal delegado del Distrito Churriana, Borja Vivas.

A esta programación se suman las actividades organizadas por las asociaciones y colectivos vecinales. El calendario navideño tendrá uno de sus momentos más esperados con el tradicional pasacalle de los Reyes Magos, que recorrerá las principales calles de Churriana durante la tarde del próximo 5 de enero.

PROGRAMACIÓN

Así, los días 27, 28 y 29 de noviembre tendrá lugar la Fiesta del Alumbrado Navideño. La plaza de la Inmaculada será el escenario de la Fiesta del Alumbrado Navideño, organizada por la Junta Municipal de Distrito. El viernes 27, a las 18,45 horas, tendrá lugar el encendido de la iluminación navideña, que dará paso a la zambomba La Familia Ballesteros.

Durante los tres días, los asistentes podrán disfrutar de puestos de foodtrucks y atracciones para los más pequeño. El horario será el viernes 27, de 19,00 a 00,00 horas; el sábado 28, de 12,00 a 00,00 horas; y el domingo 29, de 12,00 a 19,00 horas.

Por otro lado, el día 4 de diciembre la barriada acoge este día entre las 18,00 y las 00,00 horas diversas actividades, que comienzan con el encendido navideño a las 18,45 horas, que estará acompañado de una zambomba. Además, los asistentes podrán disfrutar de chocolate caliente.

Asimismo, el 12 de diciembre se celebrará la Fiesta Infantil organizada por el distrito, en horario de 12,00 a 18,00 horas. La jornada contará con hinchables, talleres infantiles, decoración navideña, un espectáculo musical y teatral, la visita de Papá Noel, un cañón de nieve, entre otras propuestas.

La Navidad con las personas mayores llegará el 15 de diciembre. Así, los mayores del distrito podrán disfrutar de una tarde de convivencia y ambiente navideño con una merienda prevista a las 17,00 horas.

Posteriormente, a las 18,15 horas, se desplazarán en autobús hasta el centro de Málaga para visitar el belén del Ayuntamiento y contemplar la iluminación navideña de calle Larios.

El 29 de diciembre la plaza de la Inmaculada será el punto de encuentro para las familias con la celebración de la Fiesta Pre-Nochevieja Infantil, organizada por el distrito, de 17:30 a 21:30 horas.

La programación incluirá el espectáculo musical y teatral Huntrix en concierto, el taller Consigue tu cartón, un bingo familiar y las tradicionales precampanadas, entre otras actividades.

PRENOCHEVIEJA EN CHURRIANA

Asimismo, el humorista malagueño Tomás García será el encargado de conducir la jornada, que contará con sorteos de entradas para partidos del Málaga CF y Unicaja Baloncesto, un concurso de chistes navideños, villancicos, entre otras actividades. La fiesta tendrá lugar el 31 de diciembre, de 16,30 a 19,30 horas, en la plaza de la Inmaculada.

En enero de 2027, llegará la visita del Cartero Real. El día 2 en la plaza de la Inmaculada, en horario de 17,00 a 20,00 horas. Durante la jornada podrán participar en diferentes actividades, además de entregar sus cartas al emisario de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

El tradicional Pasacalles de Reyes Magos será el día 5 de enero y comenzará a las 17:30 horas y recorrerá las principales calles de Churriana con el reparto de caramelos.

Para esta edición está prevista la participación de alrededor de 1.000 personas, con un cortejo integrado por las tres carrozas de Sus Majestades los Reyes Magos, una charanga, la Banda de Cornetas y Tambores de Churriana y dos pasacalles.

Además, la cabalgata volverá a contar con la implicación de los colectivos y vecinos del distrito. En ella participarán las AMPAS de los colegios de Churriana, asociaciones como La Loma de San Julián, Utopía, así como distintos grupos de vecinos que se suman cada año para colaborar y formar parte de esta celebración.

Al finalizar el recorrido, en torno a las 19,30 horas, se ofrecerá una degustación de roscones y chocolate caliente para los más pequeños. En esta edición está previsto repartir más de 4.500 kilos de caramelos.

COLECTIVOS VECINALES

Por otro lado, la programación navideña de Churriana se completa con diferentes actividades organizadas por las asociaciones y colectivos del distrito.

Entre las propuestas previstas se encuentra la tradicional zambomba en la avenida San Javier, organizada por la Asociación de Vecinos y Comerciantes El Orbeón, que tendrá lugar el sábado 5 de diciembre.

Por su parte, Arcusves celebrará el 6 de diciembre su fiesta de Navidad, coincidiendo con la inauguración del árbol navideño. El 18 de diciembre será el turno del teatro benéfico organizado por Serranía de Churriana, mientras que la Asociación Musical San Isidro Labrador ofrecerá su concierto de Navidad el sábado 26 de diciembre. La programación de los colectivos se cerrará el 2 de enero con un concierto benéfico organizado por Arcusves.