El Cine Albéniz recupera la programación mensual de su Filmoteca - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cine Albéniz de Málaga recupera este mes la programación de su Filmoteca, que ofrecerá a partir de ahora sesiones mensuales dedicadas a clásicos y grandes éxitos del cine internacional de las últimas décadas.

El cine municipal del Ayuntamiento de Málaga, gestionado por Málaga Procultura, renueva así su apuesta por la Filmoteca Albéniz, una iniciativa que históricamente ha contado con una excelente respuesta del público gracias a una programación que combina grandes títulos del cine clásico y contemporáneo con obras de autor, siempre en versión original subtitulada en español.

La programación comenzará el lunes 30 de noviembre, con 'Fanny y Alexander', de Ingmar Bergman, para continuar el 8 de diciembre con 'Nebraska' (Alexander Payne); el 15 de diciembre con 'El día de la bestia' (Álex de la Iglesia); el 17 con 'Qué bello es vivir' (Frank Capra); el 22 con 'Plácido' (Luis García Berlanga); y el 29 con 'Intocable' (Olivier Nakache, Eric Toledano), han indicado en un comunicado.

Las sesiones serán todas a las 19,00 horas en la sala 1 del Cine Albéniz. El precio de las entradas será de seis euros, con una tarifa reducida de cinco euros para los socios de la tarjeta Soy Procultura, que además podrán disfrutar de una invitación para la sesión del 22 de diciembre.

Las entradas están a la venta desde este martes en las taquillas del Cine Albéniz, Teatro Cervantes y online a través de la plataforma www.unientradas.es.