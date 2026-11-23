Presentaciones de las actividades navideñas del distrito Teatinos-Universidad de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA / GREGORIO MARRERO

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El distrito Teatinos-Universidad ha programado conciertos, zambomba, talleres y concursos gastronómicos para todos los públicos con motivo de la Navidad. Como en años anteriores, contará con un parque navideño hasta el 6 de enero, ubicado en la explanada de la calle Decano Agustín Moreno. Igual que el año pasado, en este mismo espacio, alberga una carpa en la que se ofrecen actuaciones y actividades gratuitas "para toda la familia, con especial atención a los más pequeños".

Tal y como ha detallado el Consistorio malacitano a través de un comunicado, además, las atracciones del parque también son accesibles a personas con especial sensibilidad al ruido con un horario especial todos los lunes, jueves y sábados de 17,00 a 18,00 horas, y todos los domingos de 12,00 a 13,00 horas.

Las actividades se inician con el alumbrado el 27 de noviembre, en el Bulevar Louis Pasteur. Asimismo, la sede de la junta de distrito acoge un Belén de muñecos de playmobil y un pueblo navideño que se podrá visitar desde el 4 de diciembre hasta el 4 de enero. Por último, la cabalgata partirá desde la avenida Plutarco con calle Andrómeda a las 17,00 horas y finalizará el recorrido en el parque navideño sobre las 20,00 horas con un espectáculo de animación.

Asimismo, la carpa navideña ofrecerá una programación "repleta de espectáculos y actividades gratuitos para toda la familia", con una "numerosa participación" de los colectivos del distrito entre las que se encuentran asociaciones de vecinos, Ampas y otras entidades. La carpa también albergará un buzón real "para que los más pequeños puedan enviar sus cartas".

El viernes, 27 de noviembre, a las 17,30 horas en la avenida Bulevar Louis Pasteur, se inician todas las actividades con una chocolata gratuita, castillos hinchables y cañones de nieve, así como talleres navideños gratuitos de magia, tatuajes mágicos, globoflexia, elaboración de bolas de Navidad y adornos para el árbol, entre otros. A las 20,00 hoars, está previsto el encendido del alumbrado navideño.

Desde el 4 de diciembre hasta el 4 de enero, en la Junta Municipal del Distrito 11 Teatinos-Universidad (Calle Bruna, 1), se ha expuesto un Belén de Playmóbil diseñado por Mario Escaño Burgos y un pueblo navideño en movimiento, diseñado pro Sergio Bustos, en horario de visita de mañanas y atardes, desde las 16,00 hasta las 19,00 horas.

En el mismo periodo, en la calle Decano Agustín Moreno, frente a la Ciudad de la Justicia, se ha programado un parque de atracciones y una carpa navideña, con "horarios generales y adaptados a personas con sensibilidad al ruido". De este modo, la carpa navideña se plantea como un "espacio de encuentro, convivencia y entretenimiento con actuaciones y actividades para todos los públicos".

OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS

El viernes, 4 de diciembre, se ha dispuesto la apertura de la citada carpa navideña a las 19,30 horas con un concierto de música. En la jornada posterior, se ha programado la Zambomba Grupo Mediterráneo, mientras que se cierra ese fin de semana con una fiesta de los 80 y 90.

La semana del 7 de diciembre se abre con el Teatinos Coral Fest, mientras que el martes 8 se celebra una jornada gastronómica y un concurso de platos elaborados. El miércoles tendrá lugar un encuentro intergeneracional, mientras que el domingo 13 se celebra un Certamen gastronómico intergeneracional.

El miércoles, 23 de diciembre, Papá Noel realiza una visita y se celebra una fiesta de Navidad "para los más pequeños". El martes, 29 de diciembre, se efectuara la Fiesta Pre-Nochevieja Infantil, con un reparto de gominolas de la suerte, cotillón y DJ. El miércoles 30 se realizará la misma fiesta para mayores, con uvas de la suerte, cotillón y DJ, con música de los años 80 y 90.

El domingo, 3 de enero, será el Paje Real quien realice la visita, mientras que el lunes 4 se celebra la recepción de los Reyes Magos y la animación infantil, antes de que las 17,00 horas dé inicio la Cabalgata de Sus Majestades Los Reyes Magos, con salida a la zona de aparcamiento de Avenida Plutarco, esquina Calle Andrómeda. En la misma se espera participación de colectivos, asociaciones y entidades del distrito, así como un Gran Pasacalles de Reyes Magos por las calles del distrito.