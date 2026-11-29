Archivo - En la modalidad de Biodiversidad y Geodiversidad, el primer premio del Concurso Fotográfico del Parque Nacional de la Sierra ha correspondido a Santiago Caballero Carrera - SANTIAGO CABALLERO CARRERA - Archivo

MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves ha acogido la entrega de premios del XVII Concurso Fotográfico del Parque Nacional, una iniciativa consolidada que reconoce la creatividad y la sensibilidad de quienes, a través de sus cámaras, contribuyen a divulgar los valores naturales, paisajísticos, culturales y humanos de este espacio protegido.

El certamen, organizado por la Mancomunidad y el Espacio Natural Sierra de las Nieves, ha distinguido doce fotografías distribuidas en las modalidades de Biodiversidad y Geodiversidad y Actividades Humanas, dos perspectivas complementarias que permiten descubrir tanto la extraordinaria riqueza ecológica del territorio como las formas de vida y tradiciones que han contribuido a configurar su identidad.

La edición de este año adquiere especial relevancia al coincidir con el quinto aniversario de la declaración de Sierra de las Nieves como Parque Nacional, una efeméride que refuerza la importancia de acercar sus valores ambientales a la ciudadanía.

El director del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, Rafael Haro, ha destacado el valor divulgativo del certamen y ha incidido en que "cada fotografía nos invita a detenernos y observar un territorio extraordinario, pero también a comprender su fragilidad".

"La conservación comienza por el conocimiento y este concurso contribuye a despertar esa sensibilidad ambiental, acercando a la sociedad una biodiversidad y unos paisajes que tenemos la responsabilidad de proteger para las generaciones futuras", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves y alcalde de Istán, José Miguel Marín, ha subrayado la dimensión cultural y territorial de esta iniciativa.

"Estas fotografías cuentan quiénes somos. Reflejan la belleza de nuestros paisajes, pero también el trabajo, las tradiciones y la relación de nuestros pueblos con la naturaleza. Este concurso es una magnífica oportunidad para reforzar nuestra identidad compartida y proyectar al exterior los valores que hacen de Sierra de las Nieves un territorio singular", ha indicado.

Las doce fotografías premiadas ilustrarán el calendario oficial de Sierra de las Nieves de 2027, convirtiéndose en una herramienta de promoción y divulgación del territorio.

Con diecisiete ediciones celebradas, el Concurso Fotográfico reafirma su papel como una iniciativa de referencia para fomentar la participación ciudadana, reconocer el talento artístico y promover el conocimiento y la conservación del Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.

DOCE FOTOGRAFÍAS PARA MOSTRAR LA DIVERSIDAD DEL TERRITORIO

En la modalidad de Biodiversidad y Geodiversidad, el primer premio ha correspondido a Santiago Caballero Carrera, seguido de Daniel Blanco Clement, segundo clasificado, y María del Carmen Carreras Sedeño, tercera.

Completan la relación de galardonados Emiliano Melgar Gómez, Isabel Gómez Carrasco y Antonio Jesús Lara Ruiz, con el cuarto, quinto y sexto premio, respectivamente.

Las imágenes reconocidas en este apartado muestran la diversidad biológica y paisajística del espacio protegido, desde su fauna y flora hasta sus formaciones geológicas y ecosistemas forestales.

Por su parte, en la modalidad de Actividades Humanas, el primer premio ha recaído en José Luis García Meléndez, mientras que Francisco José Vázquez Rojas y Francisco Román Calle han obtenido el segundo y tercer galardón. El cuarto premio ha sido para Paqui Trujillo Florido, el quinto para Esteban Alcoholado López y el sexto para Juan José Ortiz Soler.

Esta segunda categoría pone el foco en la relación histórica entre las comunidades locales y su entorno, recuperando escenas vinculadas a los aprovechamientos tradicionales, la actividad agrícola, la arquitectura rural y las costumbres que forman parte del patrimonio cultural de Sierra de las Nieves.

La entrega de galardones ha tenido también un momento emotivo, ya que durante el acto se hizo entrega de una distinción especial al Director del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, Rafael Haro, por toda una carrera profesional ligada a la defensa y conservación del medioambiente, en especial como impulsor de los valores únicos de este territorio.