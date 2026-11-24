La Diputación de Málaga convoca el VII Premio de Emprendimiento Social La Noria - DIPTUACIÓN

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su centro de innovación social La Noria, ha abierto el plazo de participación en el VII Premio de Emprendimiento Social La Noria, una convocatoria de ámbito nacional que tiene como objetivo reconocer e impulsar empresas y proyectos empresariales innovadores capaces de ofrecer respuestas a los retos sociales y generar un impacto positivo en la sociedad.

El premio está dirigido a personas empresarias, autónomas, sociedades limitadas, anónimas y cooperativas que cuenten con un modelo de negocio de emprendimiento social, innovador y con capacidad de crecimiento o replicabilidad en la provincia de Málaga. El plazo para presentar las candidaturas permanecerá abierto hasta el 22 de diciembre de 2026.

En esta séptima edición, la Diputación otorgará tres premios que suman un total de 10.000 euros, distribuidos en un primer premio de 5.000 euros, un segundo de 3.000 euros y un tercero de 2.000 euros.

El certamen busca dar visibilidad y reconocimiento a iniciativas innovadoras con potencial para crecer, crear empleo, mejorar la actividad económica y contribuir a dar respuesta a necesidades sociales de nuestro entorno, ha indicado la Diputación en un comunicado.

REQUISITOS

El VII Premio de Emprendimiento Social La Noria está dirigido a personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad empresarial creativa, disruptiva e innovadora, con o sin base tecnológica, orientada a cubrir necesidades sociales en ámbitos como el medio ambiente, la salud y el bienestar, la gastronomía, la educación, el comercio, la moda, las finanzas, el turismo, la industria, las infraestructuras, la logística o la energía.

También podrán presentarse iniciativas centradas en el desarrollo de capacidades y la mejora de la empleabilidad de jóvenes y personas vulnerables, la lucha contra el despoblamiento del territorio, el envejecimiento de la población o la igualdad de género, siempre que demuestren su capacidad para generar cambios positivos en la sociedad y mejorar las condiciones de vida de los colectivos beneficiarios.

Las candidaturas deberán contar con un prototipo de producto o servicio probado y testado, con resultados medidos o medibles, así como con un modelo de negocio escalable en la provincia de Málaga y susceptible de captar el interés de inversores de impacto social.

Tras la modificación de las bases en la anterior convocatoria, no es necesario contar con una antigüedad mínima de constitución de la empresa. Por tanto, podrán concurrir también empresas creadas durante 2026, ampliando las oportunidades de participación a nuevos proyectos de emprendimiento social.

Por otro lado, han detallado que la valoración de los proyectos que alcancen la máxima puntuación y la selección para la concesión de los premios, corresponderá a un jurado, integrado por personas experimentadas en el ámbito del emprendimiento social.

Entre los criterios de evaluación se tendrán en cuenta la capacidad del modelo de negocio social para crecer e internacionalizarse, la incorporación de la perspectiva de género y medioambiental, la posibilidad de replicar la iniciativa en la provincia de Málaga y el trabajo colaborativo en red.

Las bases completas, la convocatoria y los anexos necesarios para participar pueden consultarse y descargarse en la página web de La Noria. Asimismo, la convocatoria está publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 224 del 20 de noviembre de 2026.