La Diputación de Málaga organiza una agenda cultural con multitud de talleres para todos los públicos. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha presentado una agenda cultural semanal, del 16 al 22 de noviembre, protagonizada por las actividades, dirigidas a todos los públicos, de la Biblioteca Cánovas del Castillo. Actuaciones musicales, teatro, documentales y exposiciones completan la programación para los próximos días en la capital y en la provincia.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, la Biblioteca Cánovas del Castillo y Centro Cultural MVA La Biblioteca Cánovas del Castillo (calle Ollerías, 34) ofrece la última sesión de noviembre de su servicio exclusivo de consultoría educativa y/o laboral el próximo martes 17 de noviembre a las 17.00 horas, de la mano de Jorge Álvaro Recena.

El mismo día, a las 16,30 horas, el centro también acoge el taller de viñetas para adultos impartido por Omar Janaan donde los participantes podrán conocer y trabajar la creación de cómic con temática para adultos. Proporcionando las bases de los secretos del dibujo, la narrativa, la creación de personajes, el humor gráfico, la novela gráfica, los fanzines, etcétera. Dirigido a público adulto (a partir de 18 años).

El jueves 19, a las 17.00 horas, será el turno del taller de 'Taller de viñetas para jóvenes 2026'. Enfocado a jóvenes entre 10 y 17 años interesados en las viñetas, el cómic, el humor gráfico y los procesos creativos en general.

El miércoles 18 de noviembre, a las 18.00 horas, el centro ofrece una nueva sesión del taller de escritura juvenil donde se asesora a los jóvenes escritores en su formación literaria, fijando conceptos como el resumen, los personajes, la estructura en tres actos y las escenas, mejorando la comunicación por escrito.

Durante la sesión se trabajarán conceptos relacionados con la escritura creativa, para incentivar a los participantes a contar sus propias historias a partir de referentes de la literatura actual. Requiere inscripción previa.

A la misma hora, la Biblioteca Cánovas del Castillo también acogerá la tercera cita de Cáfe con ciencia del ciclo Noviembre de ciencia de 2026. Esta charla está destinada al público mayor de 16 años y requiere inscripción previa.

La profesora de la Universidad de Málaga Victoria de Andrés hablará sobre 'El mono canalla'. En esta charla, de una manera clarificadora y biológica, se abordará el pasado menos presentable comparando los instintos y tendencias con los de bonobos, gorilas y, en general, primates y simios. El encuentro está destinado a público mayor de 16 años y requiere inscripción previa.

El 18 a las 17.30 horas, en la sala de usos múltiples de la Biblioteca, se impartirá el 'Taller mano cyborg', a cargo de biooklab, donde los participantes aprenderán a crear una mano robótica. Taller para público a partir de 9 años (menores de 12 acompañados por un adulto). Se necesita inscripción previa para esta actividad.

Como todos los jueves hasta el 26 de noviembre, desde las 17.30 hasta las 20:00 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo invita a los jóvenes a diseñar videojuegos, anime y manga bajo la dirección de Francisco Javier Fernández Roldán.

Los asistentes aprenderán fundamentos de dibujo, composición, color y diseño digital mediante la creación de sus propios proyectos gráficos. Destinado a jóvenes de 12 a 17 años de edad que han de inscribirse previamente.

También el jueves 19 de noviembre, a las 17.30 horas, se impartirá el 'Taller de genética humana', a cargo de biooklab, donde las personas participantes analizarán sus propios genes aplicando técnicas de genética molecular. Taller para público mayor de edad. Se necesita inscripción previa para esta actividad.

Otra de las actividades de la semana de Noviembre de ciencia que ofrece la Biblioteca Cánovas del Castillo es la Feria de la Ciencia. El viernes 20 de noviembre el centro se transformará en un gran laboratorio donde niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de talleres, experimentos y demostraciones científicas diseñadas para despertar la curiosidad y la creatividad. Entrada libre y gratuita, desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas.

El Centro Cultural MVA (calle Ollerías, 34) dentro de su ciclo de documentales proyecta el 19 de noviembre, a las 20.30 horas, la cinta 'Numakage Public Pool' de Shingo Ôta (2026). Es una obra de 80 minutos de duración que retrata las últimas semanas de la histórica piscina pública de Numakage, en un suburbio de Tokio (Japón), antes de su inminente demolición.

En funcionamiento durante más de cincuenta años, este complejo acuático servía como un punto de encuentro esencial para personas mayores, familias con niños y comunidades de cruising gay. Entrada libre hasta completar aforo.

El MVA también recibe a la compañía Titzina Teatro el 20 de noviembre con la obra 'Disección de la bondad en tres actos', un texto escrito por Diego Lorca, al que acompaña sobre las tablas Pako Merino. Se trata de una representación dividida en tres bloques, construida delante y con el público. Dirigida a público adulto.

Las entradas invitación estarán disponibles desde el lunes 16 de noviembre en culturama.cliqueo.es La zaragozana Ester Vallejo, una de las cantantes, percusionista y compositora más brillantes de la escena indie folk en España, forma parte de los artistas que participan en el ciclo Con Sello Propio del MVA. Actuará el próximo sábado 21 de noviembre a las 20.30 horas.

Las entradas invitación estarán disponibles desde el lunes 16 de noviembre en culturama.cliqueo.es Centro Cultural Generación del 27 La nueva sede del Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga ubicado en el Palacio de Valdeflores (c/ Carretería, 60) acoge el Festival de Performance "Aviso Litoral: Generación del 27 en acción". Durante el mes de noviembre acogerá sesiones de performance que se desarrollarán todos los martes.

El día 17, a las 20.00 horas, Juan Gómez Alemán con su performance 'Ouija con la Generación del 27' mostrará mediante una sesión de espiritismo, con un marcado carácter didáctico y documental, un encuentro imposible con algunos de los protagonistas de una de las épocas más fascinantes de la cultura española.

Posteriormente, a las 21.00 horas, será el turno de La Patri (Patricia Florido García) con su performance 'Cantes de Quicio IV' que consiste en activar desde el cante del aficionado, una serie de letrillas (trabajadas a partir de textos de Rosa Chacel) lanzadas a modo de pregón, que narran en un tono poético y accesible, los pensamientos y preocupaciones de la juventud malagueña, en relación al trabajo, la vivienda, las familias y los modelos relacionales contemporáneos. La entrada para asistir a las sesiones de perfomance es libre hasta completar aforo.

Culturama da la bienvenida a las primeras actuaciones navideñas con el espectáculo de Encarni Navarro que reivindica las tradiciones populares de Navidad con su 'Zambombá Flamenca'. Estará en el municipio de Arenas el próximo 19 de diciembre a las 16.30 horas en el Salón de Celebraciones 'Balcón de Bentomiz'.

El Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga ha organizado el concierto 'El mal de l'amor: El cancionero de Gustavo Durán' que se celebrará el viernes 20 de noviembre, a las 19:30 horas en la Iglesia Parroquial de Macharaviaya (Plaza Bernardo de Gálvez, s/n). La actividad es gratuita hasta completar aforo.

La coreógrafa malagueña Nieves Rosales, ganadora del Premio Ateneo de Teatro al Mejor Espectáculo de Danza por su obra 'Salvajes', actuará el 20 de noviembre en el Teatro Manuel España de Las Lagunas de Mijas de la mano de Culturama. Espectáculo dirigido a público adulto. La entrada es libre hasta completar aforo.

El espectáculo músico teatral 'Réquiem' del coro sacro Lumen Laudis y la Pasión de Casarabonela llega a Comares el 20 de noviembre y se realizará en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación (Comares) a las 20.00 horas. La entrada es libre.