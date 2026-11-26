Archivo - Urna transparente con votos. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado accidental del Gobierno en Málaga, Iván Banderas, ha detallado las características del operativo previsto para las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre en la provincia, que movilizará a 4.358 personas, entre efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales y personal de la Administración.

"Un dispositivo coordinado con las autoridades locales para facilitar el correcto desarrollo de la jornada electoral y velar por la seguridad de todos los ciudadanos", ha señalado a través de una nota.

En cuanto al desglose del operativo, Banderas ha precisado que el dispositivo de seguridad estará integrado por 3.516 efectivos: 1.745 agentes de la Policía Nacional, 1.581 de la Guardia Civil y 190 policías locales.

A estos efectivos se incorporan otros 842 representantes de la Administración, empleados y empleadas públicos, que participarán en la organización y coordinación de la jornada electoral.

Banderas ha subrayado que, "junto al personal encargado de la organización y la seguridad, los 16.002 ciudadanos y ciudadanas designados para integrar las mesas electorales, entre titulares y suplentes, constituyen una pieza fundamental del dispositivo".

En este sentido, ha destacado que "la coordinación de todos estos participantes permitirá hacer efectivo el derecho al sufragio en todos los puntos de Málaga, con independencia del lugar de residencia de los votantes".

De los 38,6 millones de españoles y españolas con derecho a voto este próximo 29N, un total de 1.289.447 son malagueñas y malagueños, 1.218.788 electores residen en la comunidad (CER) y 70.659, en el extranjero (CERA), según los datos publicados por el INE.

Entre todos ellos están los 60.524 nuevos votantes que participen en los comicios por haber cumplido los 18 años desde las elecciones generales de 2023. En la circunscripción electoral de Málaga se elige un total de once diputados y diputadas y cuatro senadores y senadoras.

Asimismo, Correos ha admitido 38.314 solicitudes de voto por correo de malagueños y malagueñas que desean ejercer por este sistema su derecho al voto. De las 38.314 solicitudes de voto por correo admitidas, 21.229 se han gestionado en la red de oficinas postales y 17.085 de forma telemática a través de la web de Correos.

El subdelegado ha detallado también los medios materiales y la infraestructura habilitados para la jornada electoral, que contará con cinco juntas electorales de zona, 598 colegios, 1.778 mesas, 3.556 urnas, 889 cabinas, 13.479.400 papeletas impresas de voto al Congreso de los Diputados y 1.384.400 papeletas impresas de voto al Senado, así como 2.934.100 sobres y 674 tablets para la transmisión de datos.

En materia de accesibilidad, Banderas ha destacado la disponibilidad de 75 kits de voto en braille y ha subrayado, como principal novedad que, en esta convocatoria, las personas con discapacidad visual han podido solicitar y recibir estos kits directamente en sus domicilios, facilitando así el ejercicio de su derecho al voto.

Un total de 67 personas lo han recibido en su domicilio en la provincia de Málaga y el resto estarán disponibles en las mesas electorales para el ejercicio del voto durante la jornada electoral. Los colegios electorales contarán, además, con cartelería para facilitar la accesibilidad cognitiva para aquellas personas que lo necesiten.

Los miembros de las mesas podrán informarse y consultar sus dudas en los 28.357 manuales de instrucciones distribuidos con las normas, derechos y deberes de la jornada electoral.

Por su parte, los representantes de la AGE contarán con un total de 674 dispositivos transmisores de datos, que servirán para grabar y remitir en tiempo real las incidencias desde las aperturas de mesas, a las 9,00 horas, hasta el cierre, a las 20,00 horas.

También podrán transmitir la información relacionada con la constitución de las mesas, incidencias que se pudieran producir durante la jornada electoral y el envío de los resultados de los escrutinios.

Los datos del proceso electoral se podrán consultar en la web habilitada para las elecciones generales de 2026 en el enlace https://29neleccionesgenerales.es/