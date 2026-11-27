Dinero y droga intervenidos en una operación policial en Marbella - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Marbella (Málaga) un punto de venta a domicilio de cocaína y tussi, que operaba a través del método conocido como telecoca. El operativo se ha saldado con la detención de dos personas por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

Los agentes pertenecientes al Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Marbella han llevado a cabo registros en los domicilios y varios vehículos de los investigados, interviniéndose 4.000 euros en efectivo, 51,36 gramos de cocaína y 1,18 gramos de tussi, útiles para el corte y pesaje de las sustancias, entre otros efectos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La distribución de las sustancias psicoactivas de alto riesgo para la salud era realizada por encargo desde una zona residencial sita en Nueva Andalucía. Las sustancias --cocaína y tussi-- eran transportadas en cuatro vehículos distintos, en su mayoría automóviles alquilados de alta gama que iban alternando con frecuencia, siendo uno de ellos de un color muy llamativo, verde fluorescente, que no pasaba desapercibido.

Tras las investigaciones, los agentes constataron que había un entramado organizado dedicado a la venta y distribución de droga. La red operaba de manera sistemática y reiterada a través de encargos previos, a través de mensajería y a domicilio.

Asimismo, las indagaciones constataron cómo los investigados salían y entraban frecuentemente de unos garajes para iniciar la venta y también "recargar" la sustancia --a modo de aprovisionamiento--, lo que posibilitó que, en una de las vigilancias, se localizaran a los implicados en el preciso instante en que se disponían a preparar las dosis para una nueva transacción, siendo interceptados in fraganti con la droga en un vehículo.

La acumulación de indicios y otras labores investigativas por parte de la Policía Nacional posibilitó finalmente la fase de explotación de la operación, una vez obtenida autorización judicial para la entrada y registro en dos domicilios relacionados con los hechos, en coches utilizados en los desplazamientos, así como en varios trasteros y plazas de garaje asociados a los mismos.

Estos vehículos en cuestión también eran destinados al alquiler a terceras personas, presumiblemente con el objetivo de blanquear las ganancias obtenidas de la venta de droga.

El operativo culminó con la detención de los dos principales responsables de la actividad ilícita. En uno de los domicilios fueron intervenidos 4.000 euros en efectivo, relojes de lujo y teléfonos móviles. En los vehículos se hallaron 51,36 gramos de cocaína y 1,18 gramos de tussi y también útiles para la venta.