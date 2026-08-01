Dos detenidos tras esclarecer nueve delitos de robos y daños en vehículos en Roquetas de Mar (Almería)

Agente de la Guardia Civil en Almería. - GC

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de la operación denominada 'Moukan', ha esclarecido nueve delitos cometidos con el patrimonio, en este caso, robos con fuerza en interior y daños en vehículos en la localidad de Roquetas de Mar. Así, ha localizado y detenido a dos hombres como presuntos autores.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial de Roquetas de Mar, que decretó el ingreso en prisión de uno de los arrestado, ya que el otro ya se encontraba en la cárcel por otros hechos anteriores, han asegurado desde la Guardia Civil.

Esta operación se enmarca dentro de la lucha, prevención y esclarecimiento de aquellos delitos cometidos contra el patrimonio que la Guardia Civil lleva a cabo en la provincia de Almería, han informado desde dicho cuerpo de seguridad.

Esta operación se inicia a primeros de año, cuando la Guardia Civil es conocedora de la sucesión de varios delitos cometidos contra el patrimonio en la zona de La Molina de Roquetas de Mar, han apuntado a través de un comunicado.

Los agentes que se hacen cargo de la investigación, tras un análisis exhaustivo de los indicios obtenidos, realizan una minuciosa reconstrucción que permite determinar el modus operandi utilizado por los autores.

Este consiste en que todos los hechos se cometen de madrugada, donde uno de los autores hace labores de vigilancia, mientras que el otro comete los robos mediante la fractura del cristal de una de las ventanillas del vehículo para así acceder a la apertura de una de las puertas, accede a su interior e introduce en una bolsa los objetos de valor y huyen del lugar.

Recopilados los indicios necesarios, la Guardia Civil logra identificar a los autores, averiguando que uno de ellos, tras cometer estos hechos, ingresa en prisión por otros hechos similares; mientras que el segundo ha sido localizado y detenido el pasado día 14 de julio.

Como resultado de la operación denominada 'Moukan', la Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha logrado esclarecer nueve delitos contra el patrimonio --seis de robo con fuerza en interior de vehículo y tres de daños en vehículo-- y ha identificado, localizado y detenido a sus presuntos autores.

Desde la Guardia Civil han recomendado en la nota no dejar de manera visible objetos de valor en el interior de los vehículos, así como no dejar es su interior documentación donde se aprecie en la dirección del domicilio del propietario y llaves del mismo.