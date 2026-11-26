Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ha sido el último pleno antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y se ha dejado notar en la sesión de este jueves, que no ha alcanzado consenso por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia.

Como ocurriera anteriormente, no ha sido posible aprobar una moción institucional por la negativa de Vox, que ha llevado su propia iniciativa. Así, ha salido adelante la moción urgente del PP, por 28 votos a favor y dos en contra (Vox), y ha sido rechazada la moción de Vox por 28 votos en contra y dos a favor.

El concejal delegado de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, Francisco Cantos, ha explicado que traen la moción, un año más, con "intención de que sea institucional, pero por falta de acuerdo con algunos grupos no pudo ser".

"El 25N no puede ser solamente una fecha señalada en el calendario institucional, es una oportunidad para recordar a las mujeres asesinadas, acompañar a la superviviente y revisar qué estamos haciendo como instituciones para prevenir la violencia machista y llegar a tiempo", ha incidido.

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha defendido la presentación de su moción y ha explicado que "tenemos el peor registro histórico después de 20 años, desde que se aprobaron las leyes de género".

"No hemos conseguido absolutamente nada, pero sí dinero público para estructuras, sueldos y cargos". "Se ha hecho una industria y un negocio de esto y, además, hay corrupción, que ha llegado al Ministerio de Igualdad con el fraude de las pulseras antimaltrato y las feministas callan", ha apostillado, al tiempo que ha criticado a lo grupos que "cuando no hay argumentos se recurre al insulto" y ha dicho que queremos "darle una vuelta, un cambio, a este modelo".

Por su parte, la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez ha incidido en que "la violencia machista no es ideología de genero, es una realidad". "A ver si nos queda claro, son --Vox-- negacionistas, excepto cuando el agresor es un migrante y ahora traen esta moción, si se le puede llamar eso, con el propósito de titulares y ruido, porque a ustedes las mujeres les importa un pimiento".

"No se puede defender a las mujeres mientras se cuestiona la violencia que sufren", ha advertido y ha señalado que "si tenemos algo claro es que Vox pone sus condiciones, el PP las firma y el precio lo pagamos las mujeres con nuestros derechos". "El 29N las mujeres tenemos que votar en defensa propia".

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha sido crítica con Vox, a los que ha dicho que "el gasto político improductivo es que tengamos que pagarle a usted un salario para escuchar aquí la bazofia machista y racista a la que usted nos somete cada vez que hablamos de las víctimas de violencia machista".

"Eso sí que es un gasto improductivo y no el sostenimiento de organizaciones de mujeres, de organizaciones feministas que vienen salvando vidas y que están llegando allí, donde no llegan las instituciones todavía", ha abundado. También al edil del PP le ha dicho que los que no han querido apoyar su moción es Vox, "su socio de gobierno en Andalucía". "Duele que de nuevo la ultraderecha traiga esta bazofia machista y racista", pero "lo más doloroso también es que el PP sean sus cómplices".

Durante su intervención Morillas ha criticado que "el Ayuntamiento con su alcalde a la cabeza ejerce la violencia institucional contra mujeres que están durmiendo en la calle --frente al Consistorio-- y a las que no se le brinda una alternativa habitacional".

De la Torre ha negado la mayor y ha explicado que ha hablado con ellas para interesarse por las reivindicaciones. Además, ha avisado de que el hecho de venir a hablar al pleno "no da seguridad de tener vivienda, es un tema bastante más complejo".

Tras finalizar el debate ha tomado la palabra la portavoz del grupo 'popular', Carmen Casero, que ha criticado a Con Málaga sus palabras sobre la "violencia institucional". "No nos van a callar y no tenemos ningún miedo, ojalá el 29N haya un gobierno que defienda a las mujeres", ha subrayado.

Morillas ha vuelto a reiterar sus palabras ya ha explicado que "no se lo tomen como insulto, acéptenlo como una caracterización de sus políticas": "Caracterizamos sus políticas, que son indignas porque ejercen la violencia institucional y porque blanquean a esta panda de fascistas".

De nuevo ha habido revuelo porque la portavoz adjunta de Vox ha pedido que "retiren ese insulto", momento en el que De la Torre ha tomado la palabra para pedir que sean moderados con el lenguaje.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, durante la sesión ha salido adelante la moción urgente del PP para corregir "el déficit inversor de los últimos ocho años" y el compromiso para elaborar unos Presupuestos que "incluyan infraestructuras e inversiones pendientes en Málaga para garantizar un crecimiento acorde a las demandas de la ciudadanía".

La portavoz municipal del PP, Carmen Casero, ha explicado que es una iniciativa que se plantea como constructiva y ha criticado que el Gobierno "no responde" mientras los malagueños "se esfuerzan". "Es poner en valor y adquirir compromisos de cara al futuro", ha defendido. "El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido el Consejo de Ministros en su comité de campaña", ha criticado.

Por parte de Con Málaga, el portavoz, Nicolás Sguiglia ha reconocido el déficit estructural de infraestructuras básicas" que tiene la provincia y la ciudad y ha añadido que eso tiene que ver con que no se ha hecho la planificación de los escenarios con anticipación y con las decisiones y prioridades de inversión.

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha señalado que comparten el fondo de la moción porque Málaga "necesita que el gobierno de España asuma las responsabilidades que les corresponde". "No es trato de favor, es recibir las inversiones necesarias". "Málaga necesita que las inversiones estén a la altura", ha dicho.

La concejala del PSOE Lorena Doña ha dicho que comparten "la necesidad de que Málaga cuente con infraestructuras acordes a su crecimiento", pero "una cosa es cuestionar la suficiencia de las inversiones y otra, muy diferente, es negar su existencia".

Por otro lado, han sido aprobadas las moción del PP sobre la "pérdida de poder adquisitivo de las familias y el declive y empobrecimiento de la clase media española ante la asfixia fiscal del Gobierno de España que repercute también en el colectivo de autónomos y Pymes" y para que el Ejecutivo explique el procedimiento de actuación en la retirada inmediata de vehículos de gran tonelaje en las carreteras tras averías o accidentes.

Asimismo, ha salido adelante la moción del PSOE sobre pensiones y se ha rechazado la de Con Málaga sobre el proyecto del rascacielos del puerto. Por último, han sido rechazadas tres iniciativas de PSOE, Vox y Con Málaga relativas a vivienda.