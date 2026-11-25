El cabeza de lista del Frente Amplio Andaluz al Congreso por Málaga, Rafael Borrego, la número 2 Eva García Sempere, la candidata al Senado Rosario Luque y otros miembros de la lista ofrecen una rueda de prensa con motivo del 25N - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Amplio ha llamado "a llenar las calles" este 25 de noviembre y las urnas el próximo 29N "para frenar a la extrema derecha y defender los derechos de las mujeres".

La candidata número 2 al Congreso por el Frente Amplio en Málaga, Eva García Sempere, ha señalado que este "25 de noviembre, las mujeres andaluzas, las mujeres feministas, volveremos a llenar las calles, como todos los años, para decir alto y claro que no pensamos rendirnos y que no vamos a consentir que nos dejen morir y nos maten en silencio".

García Sempere ha recordado la manifestación de este 25N, que parte a las 19,30 horas desde la plaza de la Merced y a la que asistirá la candidatura del Frente Amplio y ha incidido en que "vamos a salir a las calles especialmente para señalar a aquellos grupos políticos que, por acción o por omisión, están acabando con nuestros derechos y están utilizándonos como arma arrojadiza".

"Nos referimos y señalaremos a Vox, que con sus políticas de odio y de desmantelamiento de los servicios públicos tienen la poca vergüenza de negar una violencia machista que en España ha matado ya 47 mujeres, siete de ellas en la provincia de Málaga, donde hay 5.100 mujeres malagueñas en el sistema Viogén, y no solo niegan esa violencia machista, sino que quieren desmantelar las medidas de protección, y así lo dijeron ayer", ha explicado.

Además, ha continuado, "nos utilizan en sus discursos de odio para enfrentar a la población migrante con las mujeres, y desde luego no pensamos consentirlo, no vamos a ser el arma arrojadiza de Vox contra otras personas vulnerables".

También, ha afirmado, "para señalar al Partido Popular, un Partido Popular que sí asiste a los minutos de silencio, que sí se reivindica, a veces incluso feminista en algunos debates, pero que sin embargo, a la hora de la verdad, regala todas las competencias para los sistemas de protección de las mujeres a Vox, un partido que niega la violencia machista, que quiere desmantelar los servicios de protección y que, sin embargo, es a quien consideran que está mejor capacitado para proteger a las mujeres andaluzas".

En este punto, García Sempere ha subrayado que desde el Frente Amplio "participaremos esta tarde en la movilización, como hemos venido participando en cuantas movilizaciones se ha hecho para reclamar estos sistemas y estos derechos y estos recursos que necesitan las mujeres andaluzas para el simple hecho de seguir vivas y de tener vidas dignas de ser vividas".

De igual modo, ha hecho un llamamiento "a las mujeres andaluzas feministas, a las mujeres malagueñas, a que asistan este 25 de noviembre, para que sea un desborde como suele serlo en la ciudad de Málaga, para reivindicar estos derechos que tenemos como mujeres. Y hacemos un llamamiento también al 29 de noviembre a llenar las urnas de voto feminista".

La candidata ha informado que desde el Frente Amplio tienen una "batería de propuestas, algunas son tan básicas como seguir manteniendo los derechos y que sean derechos reales, como el derecho al aborto que es un derecho sobre nuestro cuerpo y tiene que poderse hacerse en la sanidad pública".

"Esto lo hemos reivindicado y vamos a seguir peleándolo, así como vamos a seguir peleando por más recursos para garantizar que ninguna mujer se queda sin la protección necesaria, y una medida muy clara para esto es aumentar un 10% estos recursos que se destinan anualmente, y blindar el Pacto de Estado de Violencia de Género que algunos quieren derogar", ha incidido

Por otro lado, ha explicado que "una de las medidas que este año tiene más sentido que nunca después del 11 de noviembre, es que la alternativa habitacional el acceso a una vivienda es algo fundamental para las mujeres maltratadas, para poder garantizar sus derechos y para poder simplemente sobrevivir, salir y denunciar. Y para nosotras estas medidas y otras muchas más que pueden encontrar en el programa son claves".

"Son las medidas con las que nos presentamos al 29 de noviembre, que defendemos hoy en la calle y el domingo en las urnas y entendemos que tienen que ser un ariete frente a la extrema derecha", ha señalado.

Por último, García Sempere ha manifestado que "este domingo no hay nada escrito y creemos que el voto feminista va a ser un voto decisivo porque las mujeres andaluzas, las mujeres de todo el Estado, tengan el acento que tengan, vengan de donde vengan, saben lo que nos jugamos. Queremos mandar al estercolero de la historia a estos partidos que por acción o por omisión nos quieren en casa y con la pata quebrada, y lo vamos a conseguir".

"Las mujeres desbordan cuando se trata de conquistar y de fortalecer sus derechos como mujeres, los derechos feministas, y este voto el 29 de noviembre va a frenar a aquellos que nos quieren devolver a unos tiempos muy oscuros", ha concluido.