La candidata nº2 al Congreso por el Frente Amplio en Málaga, Eva García Sempere, en San Pedro de Alcántara. - FRENTE AMPLIO

MARBELLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La candidata nº2 al Congreso por el Frente Amplio en Málaga, Eva García Sempere, ha comparecido ante los medios de comunicación este lunes en San Pedro de Alcántara para señalar que en su programa electoral, "una de nuestras medidas que no nos cansamos de repetir es la necesidad de que las personas, de que la clase trabajadora, la mayoría trabajadora de este país tenga más tiempo para disfrutar, más tiempo para el ocio, más tiempo para hacer todo aquello que quiera".

En este sentido, García Sempere ha subrayado que "lo llevamos en la propuesta de reducir el horario de jornada laboral, pero también lo llevamos en cada una de las medidas que tenemos para cualquiera de las cuestiones, y este es uno de los ejemplos claves", según ha precisado la formación en una nota.

"Los trabajadores malagueños, y también el estudiantado, pierden mucho tiempo en nuestra provincia para desplazarse, para llegar a su puesto de trabajo, para llegar a la Universidad y a sus centros de estudio", ha explicado García Sempere, motivo por el que llevan "muchos años planteando" un "verdadero plan de movilidad metropolitana" que permita "poder desplazarse entre los distintos núcleos, entre su vivienda y su puesto de trabajo, su vivienda y su centro de estudio".

Asimismo, la candidata del Frente Amplio ha apuntado que "no hay una única solución, es un cómputo de soluciones que tenemos que poner en marcha, que tenemos que integrar para que ese verdadero plan de movilidad metropolitana sea real, sea factible y no solo un titular como nos vienen acostumbrando tanto el Partido Popular como Partido Socialista cuando han gobernado".

Al hilo, ha incidido en la necesidad de llevar a cabo "la liberalización, la nacionalización de esta autopista de peaje --en referencia a la AP-7--, porque no es normal que una trabajadora tarde horas en llegar a su puesto de trabajo o que la alternativa sea pagar todos los días un peaje que no es muy barato, como bien saben".

"Entendemos que esto necesita un estudio para saber cómo va a ser esa nacionalización del peaje y, mientras tanto, la medida que podemos poner de forma automática es la de las bonificaciones a aquellos que tienen que hacer ese traslado de manera recurrente, los trabajadores especialmente, para que no sea una decisión entre perder tiempo o perder dinero el llegar al puesto de trabajo", ha añadido.

No obstante, no se trata de la única propuesta "ni lo único que puede solucionar la congestión que tiene la provincia de Málaga". Necesitamos ese tren litoral que una desde Estepona a Nerja para articular toda la zona costera de Málaga. La otra parte de la provincia no se queda atrás, sobre todo en la entrada entre el Rincón de la Victoria y El Palo en Málaga", ha indicado.

Por tanto, García Sempere ha insistido en la necesidad del tren litoral "para descongestionar, pero también un verdadero revulsivo en la red de cercanías de la provincia de Málaga, articulando también hacia el interior, en la línea Ronda-Antequera, y completando el mapa que, además fue retirado del Guadalhorce, llegando hasta Fuente de Piedra".

Asimismo, la candidata por Málaga ha añadido que "necesitamos una buena red de transporte colectivo por carretera, con mejores horarios, igual que en el caso del cercanías, con horarios reforzados para los autobuses que articulan la provincia y por tanto los distintos municipios".

"Y el último elemento dentro de este paquete de medidas del Plan de Movilidad Sostenible, es que el metro tiene que llegar hasta, al menos, el Rincón, porque es la única manera de articular de verdad Málaga y su corona metropolitana", ha agregado.

Por último, García Sempere ha afirmado que "creemos que con estas cuatro grandes medidas sí habría un plan verdadero de movilidad en la provincia que permitiría liberar tiempo, liberar recursos y que los trabajadores y trabajadoras, así como el estudiantado, pudiera llegar al trabajo o a sus centros de estudios sin que resultara una odisea o un gasto inasumible cada mes".

Por su parte, la también candidata al Congreso, María José Torres, ha criticado que "tenemos un verdadero problema en Málaga de movilidad, sobre todo trabajadores y estudiantes que se desplazan tanto a la costa occidental como a la oriental. Y esto ocurre porque el cercanías se queda en Fuengirola, pero no solo eso, sino también porque el transporte público está limitado y solo hay que ver el colapso que tiene toda la red de carreteras de la provincia de Málaga".

Asimismo, ha afeado que "no hay un transporte público sostenible que pueda trasladar a los estudiantes a la Universidad o a los trabajadores a los puestos de trabajo, y veremos, además, que con el paso de los meses y la llegada del turismo, todo esto se agrava".

"Por eso es importante apostar por una red de transporte sostenible que comunique y que facilite la movilidad de cada una de las personas que necesitan trasladarse, bien para su trabajo o bien para estudiar, en institutos o universidades", ha añadido.

Por último, Torres ha concluido afirmando que en el programa del Frente Amplio "tenemos las propuestas y las soluciones que son necesarias para solventar este problema. No son soluciones simplistas o populistas, son complejas y difíciles, pero son necesarias llevarlas a cabo. Desde el Frente Amplio lo tenemos muy claro, tenemos que apostar por un transporte sostenible que dé movilidad a la ciudadanía malagueña".

Para finalizar, la coordinadora comarcal de IU Costa del Sol, Victoria Morales, ha señalado que la rueda de prensa se estaba realizando "donde tenía que haber un intercambiador". "Esa es una propuesta que lleva barajándose durante demasiados años como posible solución al colapso que vivimos en todo nuestro litoral y en el acceso a las grandes ciudades de la Costa, y a la situación de vulnerabilidad en el tráfico individual que sufren miles y miles de malagueños para el acceder a sus centros de estudios, a sus centros de trabajo, a poder visitar a familiares", ha señalado, entre otros.

Además, Morales ha advertido que si bien otras organizaciones políticas tienen el mismo diagnóstico, "la clave está en que el Frente Amplio si da una respuesta contundente y firme con distintas medidas en distintos ámbitos". "No podemos quedarnos en propuestas simplistas como viene haciendo el Partido Popular, que lo centra todo en la liberalización del peaje, cuando bien sabemos que el Partido Popular hubiera apostado por hacer uno y cien peajes", ha apostillado.

"También hablan de la medida del tren litoral, pero de un modelo de tren que no sirve para acercar a la gente a sus vidas cotidianas, al trabajo o al centro de estudio. Hablan de un tren de turistas, cuando se necesita un tren que tenga una continuidad, un tren de cercanías que acerque a la gente a los sitios", ha añadido Morales.

Asimismo, Morales ha subrayado que "tampoco se puede limitar a esto, porque vemos que otras organizaciones políticas se limitan a la única solución de la vía del tren, mientras que nosotras consideramos que hay que complementarlo, además, con una red de transporte público potente que traslade, desde todas las grandes ciudades, a las personas, y eso solamente se hace pensando en un modelo de movilidad que tiene que tener distintas. No somos las de medidas simplistas y populistas, somos las de un modelo de movilidad real con distintas actuaciones, pero desde la firmeza".

Por último, Morales ha manifestado que "por eso consideramos que el voto al Frente Amplio es el voto decisivo para hablar desde la seriedad, desde la contundencia y desde la firmeza para impulsar, todas y cada una de esas medidas y dar solución a los problemas, que es lo que desde el Frente Amplio proponemos para nuestra costa".