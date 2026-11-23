La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el concejal Alejandro González presentan Otoño Joven de Marbella - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha puesto en marcha una nueva edición de Otoño Joven, una programación dirigida a personas de entre 16 y 35 años que reúne una veintena de talleres, cursos, actividades y excursiones en Marbella y San Pedro Alcántara.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el concejal del ramo, Alejandro González, han dado a conocer la iniciativa, que contempla diferentes alternativas relacionadas con el ocio, la naturaleza, la aventura, la gastronomía y el aprendizaje, con actividades prácticas y formativas adaptadas a distintos intereses.

Muñoz ha valorado que "hemos preparado una propuestas muy diversas, desde experiencias al aire libre y excursiones hasta talleres creativos, gastronómicos y tecnológicos, para que cada joven pueda encontrar opciones que respondan a sus inquietudes".

El programa incluye dos excursiones: una al Bosque del Cobre, en Parauta, para recorrer sus extensos castañares en el entorno de la Sierra de las Nieves, y otra a la fábrica de Cervezas Victoria, en Málaga, que se completará con un paseo por la ciudad para contemplar el alumbrado navideño.

En el apartado de actividades al aire libre se han previsto una ruta en buggy por Sierra Blanca, con vistas al litoral y al entorno de Marbella, y una jornada de senderismo por este mismo espacio natural.

Por su parte, la oferta de talleres y cursos abarca disciplinas muy diferentes. En el ámbito de la creatividad y las actividades artesanales se desarrollarán sesiones de elaboración de jabón y bálsamo labial, fabricación de velas, cerámica, automaquillaje y pintura dentro de la propuesta Art and Wine.

La gastronomía también tendrá presencia con talleres de sushi, corte de jamón, panadería creativa y elaboración de cookies, además de una cata de vinos y una masterclass de barista centrada en el café de especialidad. A estas propuestas se suma un taller de coctelería dedicado a las técnicas de preparación y combinación de sabores.

En el apartado tecnológico y musical, la programación incorpora un taller de inteligencia artificial, orientado al conocimiento y utilización de estas herramientas como apoyo a la creatividad y a las tareas cotidianas, así como otro de DJ y producción musical, que se desarrollará durante dos jornadas y permitirá iniciarse en las técnicas de mezcla y creación de composiciones digitales.

También, han detallado, se impartirá un curso de primeros auxilios para adquirir conocimientos básicos de actuación ante situaciones de emergencia.

"La programación combina actividades de carácter práctico con otras que permiten descubrir nuevos ámbitos, desarrollar habilidades y compartir experiencias. Hay propuestas vinculadas al entorno natural, la cultura gastronómica, las disciplinas artísticas y las nuevas tecnologías", ha explicado el concejal.

La inscripción puede realizarse a través de la página web municipal, www.marbella.es. Podrán optar jóvenes de entre 16 y 35 años que estén empadronados en Marbella o que estudien o trabajen en el municipio. Las plazas son limitadas y la participación estará condicionada al cumplimiento de los requisitos específicos establecidos para cada actividad.