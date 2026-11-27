Israel Chira gana el Premio de Poesía Rincón de la Victoria 'In Memoriam Salvador Rueda' - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El peruano Israel Chira ha resultado ganador del XXXIII Premio de Poesía Rincón de la Victoria (Málaga) 'In Memoriam Salvador Rueda' 2025 por su obra 'Capital corporal'.

El premio, que está dotado con 3.000 euros, una escultura conmemorativa y la edición del poemario ganador, cuenta con el patrocinio de Fundación Unicaja, que aporta 2.000 euros, y la colaboración de Añoreta Resort, que cede sus instalaciones para el acto de entrega.

El jurado ha fallado de forma unánime destacando de la obra la concepción del lenguaje y del cuerpo como elementos inseparables de la identidad y la creación poética. El poemario plantea el cuerpo como lenguaje y materia, como espacio desde el que el poeta interpreta, inventa y construye la realidad.

Asimismo, resalta la capacidad de la obra para explorar la memoria, la palabra y la transformación de lo real a través de la poesía, entendida como una experiencia íntima y alejada de lo meramente circunstancial.

Israel Chira recogió el premio visiblemente emocionado, agradeciendo al jurado su fallo y al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria por la convocatoria del premio.

El XXXIII Premio de Poesía Rincón de la Victoria ha registrado una destacada participación, con un total de 448 obras presentadas, procedentes de todas las provincias andaluzas, de comunidades autónomas de toda España y de numerosos países, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En el ámbito internacional, el certamen ha recibido trabajos de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Israel, Italia, México, Perú, República Dominicana, Suiza y Venezuela.

Con 33 ediciones celebradas, el Premio de Poesía Rincón de la Victoria 'In Memoriam Salvador Rueda' se consolida como una de las citas literarias de referencia del municipio y un certamen de reconocido prestigio nacional e internacional, que contribuye a promover la creación poética y a mantener vivo el legado del escritor y poeta malagueño Salvador Rueda.