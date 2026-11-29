El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha llamado a una participación que ofrezca "un resultado incontestable en las urnas" este 29N. Ha acudido a votar junto al candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Mariano Ruiz Araujo. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha hecho un llamamiento a una participación que ofrezca "un resultado incontestable en las urnas" este 29N. Aguilar ha acudido a votar junto al candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Mariano Ruiz Araújo, en el Colegio Cerrado de Calderón de la capital.

Así, ha asegurado a los medios que la de este domingo es una jornada "histórica y muy emocionante". "La iniciamos con mucha alegría, con buenas noticias de mucha participación en muchos colegios electorales, con largas colas antes de la apertura de los colegios".

Ha insistido en la "emoción" y en su confianza en que haya una "participación masiva", punto en el que ha subrayado que las encuestas apuntaban a esta participación: "Lo que hemos vivido en la campaña electoral ha sido de una gran intensidad, una pulsión de participación, de gente apoyando, gente con ganas de participar, de pronunciarse y que tengamos una participación que haga que sea un resultado incontestable, sea el que sea, pero que sea el resultado de la máxima participación de los ciudadanos y ciudadanas de Málaga y de España, por supuesto", ha dicho.

El secretario general de los socialistas malagueños ha agradecido la labor de sus compañeros en el partido que están en las mesas electorales, tanto interventores como apoderados.

"Es un día grande, va a ser un día muy importante y es un día en el que al final de la jornada podremos mirar de nuevo al futuro, un futuro de progreso para este país y para esta ciudad. Gracias de verdad a todos los compañeros y compañeras que están hoy a pie de mesa, al pie del cañón, dándolo todo por el partido", ha concluido.