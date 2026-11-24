La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha informado este martes de la presentación de una moción al pleno del Ayuntamiento de Málaga para exigir al Gobierno de España que salga de las urnas "que rechace definitivamente el proyecto de construcción del rascacielos destinado a alojamientos turísticos en el Puerto de Málaga".

Morillas ha señalado que "el próximo Gobierno central tiene que cerrar definitivamente la puerta a este proyecto especulativo que pretende poner un espacio público al servicio de los intereses privados de un fondo de inversión extranjero y que supondría un daño irreversible para el paisaje y el patrimonio de nuestra ciudad".

Asimismo, ha exigido a la Autoridad Portuaria "la paralización inmediata de la tramitación del proyecto y que adopte los acuerdos administrativos necesarios para desistir formalmente de su impulso y desarrollo, renunciando a presentar nuevos expedientes o reformulaciones que persigan mantener viva la misma operación inmobiliaria y turística".

En este punto, la portavoz adjunta de Con Málaga ha recordado que "la devolución del expediente por parte de Puertos del Estado ha evidenciado que no está suficientemente justificado el interés general necesario para levantar la prohibición de este uso hotelero privado en suelo público portuario".

"Estamos hablando de un mega rascacielos de 150 metros que provocaría un efecto pantalla y alteraría las perspectivas de elementos patrimoniales tan importantes como la Farola, la Catedral, la Alcazaba y Gibralfaro. No podemos hipotecar el paisaje de Málaga para construir un mega rascacielos con alojamientos turísticos de lujo", ha afirmado.

Frente a esta iniciativa privada, Morillas ha propuesto "recuperar el dique de Levante para el uso público ciudadano y el esparcimiento, abrir el morro de levante y permitir el acceso público a los miradores que se construyeron pero que actualmente permanecen cerrados".

Por último, Morillas ha subrayado que "el futuro del Puerto debe responder al interés general y no a los intereses privados de los fondos de inversión extranjeros", por lo que ha exigido "al Gobierno que salga de las urnas que rechace definitivamente el rascacielos y apueste por un Puerto de Málaga público y abierto a la ciudadanía".

"La ciudad de Málaga no necesita más alojamientos turísticos de lujo ni ningún Casino: necesita recuperar espacios públicos y proteger su patrimonio y su paisaje", ha concluido.