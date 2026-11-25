La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles en el Economato Solidario Virgen de la Victoria. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha visitado el pasado martes 24 el Economato Solidario Virgen de la Victoria, que atiende mensualmente a 450 personas derivadas por Cáritas de las parroquias de Divina Pastora y La Encarnación.

La regidora, que estuvo acompañada por el director del centro, Manuel Lavigne, y la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Isabel Mata, ha valorado "el trabajo que realizan para que la ayuda llegue directamente a quienes, en un momento determinado, la puedan requerir", al tiempo de subrayar que este recurso, que comenzó su andadura hace dos años y está gestionado por una treintena de voluntarios de las distintas corporaciones nazarenas, "involucra a toda la sociedad".

Asimismo, ha agradecido la dedicación de los integrantes del colectivo y, especialmente, de Lavigne y Mata, al frente de un proyecto que nació en el seno de la agrupación "para dar respuesta a las demandas de vecinos que atraviesan circunstancias complicadas".

En contexto, las dependencias, además de proporcionar alimentos de primera necesidad, complementan los suministros del banco de alimentos con pescado y fruta fresca, así como con artículos específicos para los menores.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, de Bancosol y de los fondos que obtiene la propia agrupación mediante la organización de diferentes actividades, con las que este año ha reunido más de 50.000 euros para cubrir las demandas de los beneficiarios.

Por su parte, Mata ha agradecido el respaldo del Consistorio, que este ejercicio ha destinado 12.000 euros a la adquisición de productos infantiles, entre ellos cereales, pañales, leche en polvo y galletas. "Al final nos damos cuenta de que las familias no son solo los padres, sino también los pequeños", ha resaltado la responsable, quien ha agradecido que, a través de la delegación de Derechos Sociales, se han facilitado medio centenar de entradas para el Circo Berlín destinadas a los menores usuarios del economato.