Archivo - El Rey Melchor en Málaga en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha dado a conocer este lunes el nombre de las personas que encarnarán a los tres Reyes Magos durante la cabalgata que recorrerá las calles de la ciudad la tarde del día 5 de enero de 2027.

Los tres designados son el director de 'La Opinión de Málaga', Miguel Ferrary Ojeda, que encarnará al rey Melchor representando a los medios de comunicación; el hermano mayor de la Cofradía de la Sentencia y vicetesorero de la Agrupación de Cofradías, José María Romero Sánchez, que encarnará al rey Gaspar; y Fernando Eningo Patabobe, párroco de Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Estación de Cortes de la Frontera y Atajate, que encarnará al Rey Baltasar.

Esta designación se ha llevado a cabo según el sistema acordado hace dos años en Junta de Portavoces, que estableció que el rey Baltasar sería encarnado siempre por una persona negra a propuesta del alcalde en base a méritos, trayectoria profesional o acciones destacadas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En lo referente a Melchor y Gaspar, el primero de ellos seguirá siendo encarnado por un representante de los medios de comunicación y de la Corporación, alternándose cada año, y el segundo de ellos continuará siendo un representante de la Agrupación de Cofradías designado por ésta.

Los Reyes saldrán en Cabalgata desde el Ayuntamiento el 5 de enero, tras ser recibidos en la Casa Consistorial por la Corporación. Inmediatamente después, saludarán desde el balcón del Ayuntamiento antes de subir a sus carrozas para iniciar el cortejo.

Por último, han recordado que los trajes de los Reyes Magos serán una vez más obra del diseñador de alta costura malagueño Jesús Segado.