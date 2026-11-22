Cartel de 'Habla Viva Monda' una iniciativa para recuperar las palabras y expresiones de los vecinos para convertirlas en patrimonio vivo de sus calles - AYUNTAMIENTO DE MONDA

MONDA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Monda (Málaga) ha puesto en marcha 'Habla Viva Monda', un proyecto cultural y participativo que pretende recuperar, conservar y difundir las palabras, expresiones y dichos populares que forman parte de la identidad del municipio.

La iniciativa invita a vecinos a compartir aquellas formas de hablar que han escuchado en sus hogares, en las conversaciones cotidianas o a través de generaciones anteriores, con el objetivo de construir un archivo vivo del patrimonio oral mondeño, han indicado desde el Consistorio.

El proyecto parte de una idea sencilla: "las palabras también forman parte de la historia de un pueblo". Así, a través del lenguaje se transmiten costumbres, experiencias, conocimientos y maneras particulares de entender la vida. Su recuperación permitirá documentar una parte del patrimonio cultural que, por su carácter oral, corre el riesgo de desaparecer con el paso del tiempo.

La alcaldesa de Monda, María Fernández, ha destacado "el valor de esta iniciativa para conservar la memoria colectiva del municipio". "Nuestra forma de hablar cuenta quiénes somos y de dónde venimos. Hay palabras y expresiones que nos acompañan desde pequeños, que hemos aprendido de nuestros mayores y que forman parte de nuestra identidad. Con Habla Viva Monda queremos recuperarlas, compartirlas y conseguir que sigan presentes en las generaciones futuras", ha señalado.

Por otro lado, ha detallado que una de las principales singularidades del proyecto es que las aportaciones no quedarán limitadas a un archivo documental. Tras su recopilación, una comisión integrada por personas vinculadas a los ámbitos cultural, social, histórico y lingüístico seleccionará un mínimo de 30 palabras o expresiones que pasarán a formar parte de una intervención artística en diferentes espacios del municipio.

Las piezas instaladas en calles y fachadas recogerán las palabras seleccionadas y sus significados. Además, incorporarán códigos QR que permitirán escuchar su pronunciación original, conservando así el acento, la entonación y las particularidades del habla local.

Por su parte, la concejala de Desarrollo Local y Educación, Candela Ruiz, ha subrayado "el carácter participativo y cultural de la propuesta".

"Queremos que las calles de Monda también hablen de nuestra historia. Que una palabra que recordamos de nuestros abuelos pueda encontrarse en una fachada y que cualquier persona pueda conocer su significado y escuchar cómo se pronuncia. Es una forma de acercar nuestro patrimonio a la ciudadanía y hacerlo visible y accesible", ha indicado.

PARTICIPACIÓN ABIERTA

Así, podrá participar cualquier persona interesada en aportar palabras o expresiones relacionadas con Monda a través de un formulario que permitirá presentar hasta tres propuestas, acompañadas de su significado y de un ejemplo de uso. Quienes deseen realizar más aportaciones podrán presentar formularios adicionales.

Las propuestas podrán entregarse presencialmente en la Biblioteca Municipal de Monda o por correo electrónico, solicitando el formulario a cultura@monda.es y remitiéndolo cumplimentado a esa misma dirección. El plazo de participación permanecerá abierto del 16 de noviembre de 2026 al 31 de enero de 2027.

La instalación de piezas en fachadas particulares requerirá siempre la autorización de la propiedad y el acuerdo previo de las condiciones con el Ayuntamiento.

Por último, han incidido en que "'Habla Viva Monda' nace con vocación de continuidad. Las aportaciones recopiladas conformarán un archivo susceptible de ampliarse en futuras convocatorias y de servir como base para publicaciones y materiales divulgativos".