El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha ejercido su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Málaga, este domingo de las elecciones generales - ALEX ZEA-EUROPA PRESS

MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha confiado en que se produzca una "alta participación" en las elecciones generales de este domingo, que ha calificado de "históricas" y "fundamentales" para el futuro de España.

Moreno se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios de comunicación, tras ejercer su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Málaga, a donde ha acudido acompañado del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; de la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y del vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, entre otros.

Ha considerado "históricas" estas elecciones "por las muchas expectativas abiertas que hay en torno" a ellas y por el previsible "nivel de participación" que puede haber en el conjunto de España. "Las noticias que nos llegan es que hay mucho movimiento en las urnas y en los colegios electorales, y eso es señal de que los ciudadanos se toman muy en serio estas elecciones, fundamentales para el futuro de España", según ha señalado.

"Deseamos y esperamos que no haya ningún tipo de incidente a lo largo y ancho de toda la geografía andaluza y en España, y que se pueda desarrollar con absoluta normalidad, y que todos los ciudadanos podamos ejercer nuestro voto con plena libertad, sin ningún tipo de limitaciones y, por supuesto, sin ningún tipo de temores, y que cada uno vote lo que desee con claridad, con nitidez, y con alegría", según ha indicado.

Moreno ha añadido que la democracia es "una alegría y una forma de gobierno que tenemos que conservar, que proteger, que cuidar y que debemos de mimar, porque todo lo que no sea una democracia es privación de libertades y es un paso atrás". "Es una fiesta hoy y así que disfrutémoslo como lo que es", ha apuntado.

Ha confiado en que no sea "una noche muy larga" y que todos los colegios puedan cerrar a las 20,00 horas, ya que "cuanto antes sepamos el resultado, creo que mejor para todos". Ha indicado que habrá circunscripciones donde el último escaño va a "estar muy disputado", de manera que serán también unas elecciones "emocionantes".

Ha puesto de manifiesto que lo que pase en Andalucía, la comunidad que aporta más escaños al Congreso, un total de 60, también condicionará "de una manera notable el devenir del futuro de España". "Los andaluces votamos con doble responsabilidad porque nuestra capacidad por el volumen de habitantes condiciona el gobierno de España", ha añadido.

Respecto a si le preocupa que pueda haber amenazas de bomba durante la jornada electoral, el presidente ha confiado en que no las haya porque sería un problema para el normal funcionamiento de los colegios electorales e incluso se podría retrasar el escrutinio.

"Yo espero que transcurra con normalidad", ha añadido, apuntando que hay un importante despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen un dispositivo especial para detectar al que hace la "bromita de llamar" y "les puede costar, más que una sanción, un reproche penal". "Por lo tanto, que tengan cuidado aquellos que quieran gastar la broma en el día de hoy", ha avisado.

Tras la votación, Juanma Moreno irá a desayunar con compañeros al bar La canasta, al que tradicionalmente acude tras votar en cualquier proceso electoral y que siempre le ha traído "suerte". "La única superstición que tengo es desayunar siempre en el mismo sitio", ha apuntado.

Se desplazará en unas horas a Sevilla para seguir la noche electoral desde la sede regional del PP-A con su equipo y en contacto con la dirección nacional del PP.