La candidata al Congreso por Vox, Patricia Rueda, ejerce su derecho al voto. - VOX

MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados ha llamado este domingo, tras votar en el IES Mayorazgo de la capital, a la "movilización masiva" de españoles y malagueños para "conseguir un cambio de rumbo".

"Necesitan un Gobierno de la nación en la que la prosperidad, el bienestar, y la seguridad de los malagueños sea prioridad", ha expuesto.

Asimismo, Patricia Rueda ha agradecido a los apoderados de VOX el trabajo que están realizando en esta jornada para que las elecciones sean "limpias y transparentes".