Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

No habrá comisión de investigación en relación con la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa) como pedían los grupos de la oposición --PSOE, Vox y Con Málaga-- por las presuntas irregularidades y después de que la Fiscalía haya solicitado tres años de prisión para su exgerente Manuel Díaz, pero se abordará en un pleno extraordinario que va a solicitar el PSOE.

Las tres mociones urgentes de los grupos de la oposición pedían esta comisión de investigación, que ha sido rechazada por el equipo de gobierno, que ha valorado la gestión en Smassa, ha subrayado la transparencia y ha insistido en no hacer una comisión de investigación de cuestiones que están judicializadas.

El portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, ha incidido en que lo que está pasando en Smassa es "de extraordinaria gravedad" y ha criticado que el hecho de que el alcalde, Francisco de la Torre, diga que este asunto no preocupa a los malagueños, lo que ha calificado de "un cinismo galopanate".

"Aquí parece que algunos llevaban jugando al GTA VI municipal desde hace muchísimo tiempo. Eso sí, con dinero público, con contratos reales y sin la capacidad de reiniciar el juego para no tener que dar explicaciones". "Están coleccionando cromos de corrupción en el seno de la Smassa", ha apostillado.

Ruiz Araujo, que ha recordado en su intervención "como hemos llegado hasta aquí", ha pedido a De la Torre que dé las explicaciones: "Si estuviera orgulloso de las gestiones, lo haría".

Por parte de Vox, su portavoz municipal, Antonio Alcázar, también ha incidido en que "hay motivos más que suficientes para exigir, al menos, explicaciones". "Respetamos escrupulosamente la presunción de inocencia. Serán los tribunales quienes determinen si existen responsabilidades penales, pero la responsabilidad política se examina aquí, en este salón de plenos, y para exigirla no necesitamos esperar a que un juez dicte sentencia".

"Defender la gestión de una empresa pública exige algo más que reivindicar sus logros, exige responder también por sus deficiencias", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz municipal de Con Málaga, Nicolás Sguilia, ha cuestionado, al inicio de su intervención que "¿a qué huele? ¿Lo notan? Huele a podrido, huele a gestión turbia del dinero público. Huele a presunta corrupción. Esto huele muy mal", ha abundado.

Ha rechazado que De la Torre no supera nada de lo que estaba ocurriendo y ha opinado que el regidor "estaba al tanto", además de que ha dicho que tiene "responsabilidad política por más que usted quiera pasar de puntillas sobre este tema". "Es un asunto gravísimo", ha apostillado.

"Luz y taquígrafos, lo mejor que podía hacer es anteponer la democracia y el interés general al de su partido, hacer una comisión de investigación, pero no lo va a hacer porque si la hace se tira del hilo y lleva a usted, por eso está en contra de la comisión", ha advertido.

EQUIPO DE GOBIERNO

Tras la última frase de Sguiglia, el alcalde ha sido contundente y brevemente ha dicho: "Qué imaginación", a lo que la concejala delegada de Movilidad, Trinidad Hernández, que es a quién le tocaba el turno de palabra, ha ratificado y ha añadido que "efectivamente, qué imaginación".

Así, Hernández ha añadido que este pasado miércoles cuando leyó las tres mociones "pensé qué argumento de una película". "¿Y sabe lo que pensé con estas tres mociones? Que creo que son aspirantes a un Goya o, incluso, a un Óscar". Es más, ha señalado que le dio la sensación de que la oposición "está actuando más con el objetivo de las próximas elecciones municipales que con esclarecer la verdad".

Tal y como ha comenzado su intervención el portavoz del PSOE, ahora la concejala de Movilidad también ha asegurado que la actitud de los socialistas es de "un enorme cinismo" porque "toda la información que ustedes vuelcan en esas mociones la ha proporcionado Smassa de manera directa". "Utilizan nuestra información para denunciar falta de transparencia".

"No voy a venir a negar problemas en Smassa, no lo voy a hacer nunca, ni voy a defender irregularidades, porque los que me conocen saben que no lo hago. Voy a decir la verdad totalmente", ha señalado y ha añadido que "aunque yo no defienda actuaciones irregulares ni quiera hacer lo blanco-negro, lo que no voy a hacer es entrar en cuestiones que están judicializadas", ha señalado.

También ha defendido la "total transparencia" y la gestión de Smassa, de la que ha dado cuenta en su intervención, motivo que no ha estado exenta de reproches por el uso del tiempo y turno.

Tras ello, ya en su segundo turno, el portavoz del PSOE ha interpelado directamente a Hernández: "¿Ve cómo necesita tiempo para explicarse? Por eso le planteamos una comisión de investigación, para que explique, hable, cuenten la realidad, para que puedan dar respuesta a las inquietudes que tenemos los malagueños".

También, al hilo de la intervención de la edil de Movilidad, Ruiz Araujo ha asegurado que "sí, que la verdad es que lo que está pasando es propio de película, del guion de 'El Padrino'".

"No estamos atribuyendo delitos, de momento, a ninguno, estamos diciendo que expliquen", ha reiterado Ruiz Araujo, que ha pedido al regidor que le convenza de "por qué no es necesaria una comisión con todo lo relatado". "La justicia juzga delitos, pero este pleno fiscaliza gobiernos. Y el suyo queda demostrado", ha sentenciado.

También Sguilia le ha dicho al PP sobre "qué película me habla" cuando "la Fiscalía está diciendo presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y acoso laboral. ¿Les parece poco grave esto".

Por su parte, Alcázar ha insistido en las explicaciones y ha recordado que Smassa "no es una empresa privada, es una empresa municipal que gestiona recursos públicos, recursos que pertenecen a todos los malagueños".

"NO PROCEDE NINGUNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN NI ÓRGANOS PARALELOS"

En este punto, el alcalde ha vuelto a explicar por qué no ve conveniente una comisión de investigación, insistiendo en que los grupos están en el consejo de administración de Smassa y "ahí tienen toda la documentación" la misma que "les ha servido para plantear las mociones", que están elaboradas con informaciones de "los documentos que se va entregando".

"El tema es muy complejo, sobre la cuestión de profundizar en más, en una intervención que tiene que ser breve, por razones obvias", ha señalado el alcalde, quien ha dejado claro que "tengan la seguridad que no ha habido ahí ningún planteamiento por nuestra parte del hilo de lo que, en sus palabras --de la oposición--, dejan y deslizan".

Además, ha vuelto a reiterar que es "un contrasentido" una comisión de investigación con un tema subyúdice; "es como una falta de respeto al Poder Judicial, lo veo así, porque inevitablemente se entendería como que se está forzando en un sentido o en otro".

"Dejemos que trabaje, la Fiscalía ha hecho su trabajo" y "será el juez que el que tenga que juzgar esto en el plano civil o en el plano penal, como sea", mostrando "absoluta tranquilidad" sobre la cuestión.

Hernández, por su parte, ha insistido en que "estamos investigando, auditando y poniendo medidas correctoras", por tanto, "no procede ninguna comisión de investigación ni órganos paralelos como ustedes quieren".

En las últimas intervenciones, el portavoz municipal del PSOE ha insistido en el "cinismo galopante" del PP, a los que ha dicho que "se les nota muy nerviosos". "Lo que está claro es que no quieren dar explicaciones", por lo que ha anunciado la tramitación de petición de un pleno extraordinario, que "va a servir como comisión de investigación" para "dar cuenta sobre esta gestión nefasta, oscura y que poco sirve a los intereses de los malagueños", ha concluido.