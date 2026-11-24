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MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha tramitado a lo largo de la última semana un total de 45 denuncias, tanto a establecimientos (3) como a personas (42), por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección del espacio público.

Así se recoge en las estadísticas comprendidas entre el lunes, 16 de noviembre, desde las 07,00 horas, y las 07,00 horas de este pasado lunes, día 24.

Los agentes han desarrollado en este periodo un total de 384 intervenciones en la zona del Centro Histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz, de las que 45 acabaron en denuncia, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En paralelo, en el marco del dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han llevado a cabo 41 actuaciones que se han saldado con dos denuncias a VTC, ambas por propiciar la captación de clientes sin contratación previa en lugares de concentración y generación de demanda de estos servicios.

Además, se han realizado 15 actuaciones de vigilancia para detectar la prestación del servicio de transporte de viajeros careciendo de autorización.

En lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía, han sido denunciadas un total de cinco personas en la última semana.

En concreto, dos por cantar o proferir gritos en la vía pública, una por incumplimientos relacionados con la realización de actividades en el domicilio que impiden el descanso ajeno, una por hacer funcionar equipos musicales en la vía pública sin autorización y otra por producir molestias por ruido provocado por equipos de reproducción trascendiendo de manera notable al exterior.

Las dos denuncias por cantar o proferir gritos o hacer funcionar instrumentos en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: parque de San Miguel y plaza de Uncibay.

CONVIVENCIA CIUDADANA

Respecto al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga, se han efectuado un total de 37 denuncias.

Entre ellas, destacan las 20 contabilizadas por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas, así como las 16 por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública. Además, también constan una por consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores en espacios públicos sin autorización.

Las 20 denuncias por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas se han producido en las calles y plazas: Alameda de Capuchinos (1), Cofradías (1), Malagueta (3), Velasco (5), Alonso Benítez (3) y parque de San Miguel (7).

En cuanto a las 16 denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Calderería (2), Canasteros (1), Constitución (4), Granada (1), José Denis Belgrano (1), Molina Lario (3), Nicasio Calle (1), Teatro (1), Uncibay (1) y Victoria (1).

Asimismo, en relación con las actuaciones sobre los establecimientos públicos, se han desarrollado 31 intervenciones, entra las que figuran tres infracciones detectadas por motivos relativos a diferentes ordenanzas: una por trascender música al exterior, una por ocupación de la vía pública sin autorización y otra por impedir con elementos el uso común del espacio público.

Por otro lado, se han realizado cuatro seguimientos de decreto y se han notificado dos actas de denuncia por incumplimiento de decreto. En paralelo, a lo largo de la última semana los agentes han llevado a cabo 303 actuaciones complementarias en materia de seguridad mediante el control y vigilancia de salas de fiestas, zonas de botellón, cierres de establecimientos y terrazas.

Las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros (las catalogadas como leves) y los 300.000 euros (muy graves). Respecto a las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana, la sanción es a partir de los 300 euros.

VÍA PÚBLICA

Por su parte, el Área de Comercio y Vía Pública ha levantado en este mismo periodo un total de 23 actas por incumplimientos relacionados con las terrazas en la vía pública, bien por ocupación indebida bien por carecer de autorización. En cuanto a su distribución, se han registrado en los distritos Centro (7), Bailén-Miraflores (2), Cruz del Humilladero (2) y Carretera de Cádiz (12).

En el distrito Centro se han producido en Sánchez Pastor (1), García Briz (1), Ángel (1), Duquesa de Parcent (1), Casas de Campos (1), Alameda Principal (1), y Paseo del Parque (1); mientras en Bailén-Miraflores han sido en José Iturbi (1) y Carril de Gamarra (1); y en Cruz del Humilladero, en Explanada de la Estación (2).

Por su parte, en Carretera de Cádiz se han registrado en Vicente Aleixandre (1), Sor Teresa Prat (1), Velázquez (1), Antillas (2), Carril del Conde (1), Isaac Peral (1), Juan Martínez Montañés (1), La Luz (2), Virgen de Belén (1) y Camino del Pato (1).