Archivo - El Polo Nacional de Contenidos Digitales acoge la tercera edición de STEM Talent Girl - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, acoge desde este lunes la tercera edición en Málaga de STEM Talent Girl, el programa de fomento de vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes de la Fundación ASTI, que cuenta con el Polo como sede central de la iniciativa en la ciudad.

La jornada de apertura ha contado con la asistencia de la concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, junto a las alumnas malagueñas que forman parte este año del programa.

STEM Talent Girl acompaña a un centenar de jóvenes seleccionadas, desde primero de ESO hasta la finalización de sus estudios superiores, y las guía en cada etapa para que descubran profesiones de alta demanda, cuenten con información de primera mano para tomar decisiones sobre su futuro y conozcan mejor sus intereses y talentos.

El objetivo es nutrir aquellas profesiones en las que las mujeres aún están infrarrepresentadas, favorecer la diversidad en las empresas malagueñas e incrementar la empleabilidad femenina.

FORMACIÓN MÁS PRÁCTICA

En este curso STEM Talent Girl ofrece una formación que capacita a las alumnas en las competencias del futuro y, al mismo tiempo, entrena sus habilidades, como el trabajo en equipo, la resiliencia o la comunicación.

Para ello, se ha diseñado un programa de actividades fuera del horario escolar, con una cita mensual aproximadamente, que incluye talleres de empleabilidad y emprendimiento, un hackathon, un laboratorio de futuro y actividades de debate.

La iniciativa cuenta además con el apoyo de BDR Thermea, Baxi, Cabreiroá, Clarios, PPG, GSK, Bridgestone y Proyecto Extremadura, así como con una red de más de 700 profesionales y mentoras voluntarias que comparten su experiencia con las participantes, les acercan referentes femeninos de distintos sectores y amplían sus expectativas sobre su futuro académico y profesional.