El candidato al Senado por el PP de Málaga Francisco Salado en una reunión con Asaja - PP

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Senado por el PP de Málaga Francisco Salado ha defendido la "importancia estratégica" del sector primario "para el futuro de la provincia" y ha incidido en su capacidad para crear empleo y generar riqueza.

Salado, que se ha reunido estos días con representantes de las principales organizaciones agrarias --UPA, COAG y, hoy, Asaja-- ha recalcado el compromiso del Partido Popular con la agricultura, pesca, ganadería y la industria agroalimentaria.

En este sentido, ha recordado que "solo la Diputación ha destinado a este sector ayudas por un total de 26,1 millones de euros desde el año 2021 --cinco millones este mismo año--, además del trabajo de apoyo y promoción que se realiza a través de la marca Sabor a Málaga".

El candidato 'popular' ha recogido de primera mano las principales propuestas de las organizaciones agrarias, que pasan por "la aprobación de una ley de agricultura familiar, la simplificación administrativa y reducción de la burocracia, garantizar los recursos hídricos, una Política Agraria Común (PAC) adaptada a la realidad del sector y de carácter finalista, reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria para asegurar precios que cubran los costes, un plan nacional para facilitar el relevo generacional, políticas estatales de agua, facilitar una energía asequible para el sector y combatir la competencia desleal".

Salado ha incidido en que el sector primario y la industria agroalimentaria "son motivo de orgullo para toda la provincia" y ha afirmado que "ya es hora de que el Gobierno central ponga el campo en el centro de las decisiones".

"Apostar por el campo es hacerlo por el ámbito rural, por nuestros pueblos, por nuestra gente, y la dinamización de la economía en esas zonas nos ayuda a combatir la despoblación", ha razonado.

De igual modo, el candidato 'popular' ha hecho referencia también al pacto nacional por la agricultura, la ganadería y la pesca que ha propuesto recientemente el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con "el objetivo de ayudar al sector y reforzar su competitividad".

Este documento, elaborado junto al sector e integrado en el Libro Blanco para el Futuro Rural de España, contempla entre otras medidas que la financiación autonómica tendrá en cuenta la ruralidad, la dispersión y el envejecimiento de la población. Además, el sector rural contará con una fiscalidad diferenciada y no se aprobará ninguna ley sin valorar su impacto en la economía rural, ha detallado.

Por último, el candidato al Senado por el PP de Málaga ha subrayado en el penúltimo día de campaña electoral que el voto al Partido Popular "es el único seguro para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa": "El cambio está cerca, pero hay que asegurarlo, que nadie se despiste", ha dicho y ha añadido que "nada está ganado hasta que cierren todas las urnas; nadie puede quedarse en casa, si todos vamos a votar el domingo será el fin del sanchismo".