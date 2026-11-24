La candidata socialista al Congreso de los Diputados, Mari Nieves Ramírez, en una visita al mercadillo de Antequera junto al secretario general del PSOE local, José Luis Ruiz Espejo. - PSOE

ANTEQUERA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

La candidata socialista al Congreso de los Diputados, Mari Nieves Ramírez, ha contrapuesto este martes "los martes sociales" del Gobierno de Pedro Sánchez a "los viernes negros" del Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) y ha destacado las nuevas medidas de ampliación de derechos laborales que está previsto aprobar en el Consejo de Ministros.

En una visita al mercadillo de Antequera (Málaga) junto al secretario general del PSOE local, José Luis Ruiz Espejo, Ramírez ha defendido "la continuidad de las políticas sociales del Gobierno de España".

"Los viernes negros eran aquellos en los que el Consejo de Ministros se dedicaba a dilapidar y recortar derechos a los ciudadanos. Esos viernes negros se han convertido en los martes sociales, en los que se aprueban derechos", ha señalado y ha aludido a la ampliación de dos a diez días del permiso laboral por fallecimiento de un familiar y a la ampliación a veinte semanas del permiso de paternidad.

Ramírez ha asegurado que los socialistas afrontan la recta final de la campaña "con fuerza, ilusión y orgullo de representar a un partido que ha ampliado los derechos y libertades en nuestro país". Frente a ello, ha criticado la campaña del PP de Málaga: "No tienen ninguna propuesta, no tienen nada que aportar. Su única propuesta es acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez", ha afirmado.

La candidata socialista ha animado a la ciudadanía a comparar los programas electorales y ha destacado "tres grandes prioridades del PSOE para la próxima legislatura: seguir subiendo los salarios, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y afrontar el problema de la vivienda".

En este sentido, ha recordado que "antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 uno de los principales problemas de España era el empleo". "Gracias a un gobierno de progreso, hay más gente que nunca trabajando, con mejores condiciones laborales y mejores salarios", ha señalado.

"Eso mismo que hicimos los socialistas convirtiendo el problema del empleo en una fortaleza lo queremos hacer en materia de vivienda", ha añadido.

Asimismo, Ramírez ha apelado "al voto útil de los jóvenes, de las familias con dificultades para acceder a una vivienda y de las personas indecisas". "Que ningún voto de progreso, que ningún voto de izquierda se quede en casa", ha reclamado y ha hecho un llamamiento "a quienes han votado alguna vez al PSOE y a quienes nunca lo han hecho".

Por su parte, José Luis Ruiz Espejo ha incidido en "la importancia de conseguir el cuarto diputado socialista por Málaga para sacar adelante las medidas sociales que el bloqueo del PP y Vox ha impedido aprobar durante esta legislatura".

Asimismo, ha destacado la "propuesta socialista de establecer un impuesto a los grandes patrimonios superiores a los 100 millones de euros, con una recaudación estimada de 2.000 millones de euros destinada a construir vivienda pública, fortalecer los servicios públicos y las pensiones y establecer una prestación para la crianza de hijos".

"Si no hay justicia fiscal, no habrá justicia social", ha defendido Ruiz Espejo y ha pedido el voto al PSOE el próximo 29 de noviembre "para garantizar la ampliación de derechos, el fortalecimiento de los servicios públicos y la mejora de las prestaciones sociales".