El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, junto al candidato socialista al Senado Antonio Sánchez. - PSOE MÁLAGA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado este viernes que el próximo domingo, 29 de noviembre, las urnas darán "paso a otros cuatro años de Gobierno de progreso en España".

Durante una visita al mercadillo de La Cala del Moral, en Rincón de la Victoria (Málaga), junto al candidato socialista al Senado Antonio Sánchez, Aguilar ha llamado a "la máxima movilización" del electorado progresista "para garantizar la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez y seguir avanzando en derechos, igualdad y servicios públicos".

"El domingo, de las urnas van a salir otros cuatro años de Gobierno de progreso, otros cuatro años que van a hacer que los servicios públicos sigan funcionando", ha afirmado Aguilar, quien ha insistido en la importancia de acudir a votar "para defender los avances sociales conseguidos durante los últimos ocho años".

El secretario general de los socialistas malagueños ha hecho un balance positivo de una campaña que ha calificado de "intensa" y "muy motivadora por el respaldo recibido en los municipios y barrios de la provincia". "En cada rincón, en cada mercadillo, en cada pueblo y en cada barrio nos han recibido los vecinos y vecinas con mucha emoción, con mucho cariño y con el convencimiento de saber lo que nos jugamos el próximo domingo", ha destacado.

Aguilar ha vinculado directamente el voto al PSOE "con la continuidad de las políticas sociales y laborales impulsadas por el Gobierno de España".

"Si quieres que tus pensiones sigan mejorando conforme al IPC, tienes que votar al PSOE. Si quieres que los salarios sigan creciendo y sean salarios dignos, tienes que votar al Partido Socialista. Si quieres que los contratos sigan siendo estables y no contratos temporales y en precario, tienes que votar al Partido Socialista", ha señalado.

Asimismo, ha defendido la necesidad de "seguir ampliando las becas educativas, garantizar una sanidad pública de calidad y mejorar el sistema de dependencia para evitar que sigan falleciendo malagueños y malagueñas mientras esperan una prestación".

"El PSOE lleva ocho años trabajando por mejorar todos estos servicios públicos y es el único que garantiza que van a seguir funcionando", ha afirmado Aguilar, quien ha subrayado que los servicios públicos "son los que garantizan la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos".

Aguilar se ha referido también a las palabras que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dirigió a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, durante el debate electoral de "y usted, calladita". "Nos quieren calladitos, os quieren sobre todo a vosotras calladitas. Pues nadie callado el domingo. El domingo a gritar todos de la mejor forma, de la forma que nos iguala a todos, con el voto", ha manifestado.

"Tu voto vale lo mismo que el voto del más poderoso. El voto que depositas en la urna nos iguala a todos", ha añadido Aguilar, quien ha defendido que un nuevo Gobierno progresista "permitirá avanzar hacia una mayor igualdad entre los más poderosos y la gente humilde".

Por último, ha apelado a concentrar todo el voto progresista en la candidatura socialista para disputar el último escaño en Málaga. "El domingo, a votar al rojo, a votar al PSOE. Nos jugamos en Málaga el último escaño con el PP. Que no falte ni un voto progresista ni un voto al Partido Socialista", ha concluido.

Por su parte, el candidato socialista al Senado por la coalición Senado de Progreso Antonio Sánchez ha agradecido la implicación de Aguilar en la campaña y ha insistido en que la participación "será decisiva para garantizar la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno".

"La movilización de la izquierda va a llevar a Pedro Sánchez de nuevo a ser presidente del Gobierno y a mí a ser senador por Málaga", ha afirmado Sánchez, que ha pedido a la ciudadanía que no se deje engañar por "los bulos, las mentiras y la desinformación que está practicando la derecha en estas elecciones".

El candidato socialista ha señalado que el 29N se enfrentan dos modelos de sociedad: "el que representa el PSOE, basado en la convivencia, el progreso y el avance de las políticas sociales, y el de la derecha", que, ha advertido, "supondría una vuelta atrás y la pérdida de derechos conquistados".

"No podemos permitirnos volver atrás para perder lo que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir", ha señalado. Por ello, ha cerrado su intervención con un llamamiento a la participación: "Es fundamental votar al PSOE, es fundamental votar al rojo. Desde Rincón de la Victoria os pido el voto y el apoyo para el Partido Socialista Obrero Español".