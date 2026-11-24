El cabeza de lista del PSOE al Congreso, José Bernal; el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el secretario general del PSOE en Palma-Palmilla, Ignacio López, atienden a los medios antes de un reparto informativo. - PSOE

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista al Congreso por Málaga José Bernal ha llamado este martes a los malagueños y malagueñas a apostar "todo al rojo" el próximo domingo 29 de noviembre para "garantizar la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez y de sus políticas de progreso".

Antes de participar en un reparto informativo en el mercadillo de Palma-Palmilla, junto al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y al secretario general del PSOE de Palma-Palmilla, Ignacio López, Bernal ha apelado a la concentración del voto progresista en torno al Partido Socialista.

"El domingo, todo al rojo. Así lo dijo ayer Pedro Sánchez y así también lo decimos nosotros", ha afirmado Bernal, al tiempo ha destacado que las políticas económicas del Gobierno de España "han permitido construir una provincia de Málaga más fuerte y con menos desigualdades".

De igual modo, el candidato socialista ha reivindicado la papeleta del PSOE como "la de los derechos sociales, las libertades públicas, la igualdad de oportunidades, los derechos de las mujeres, las becas para los estudiantes y la mejora de los salarios de los trabajadores y de los empleados públicos".

Bernal ha insistido en que Málaga "puede ser decisiva para la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez". "Aquí se está jugando el diputado 11, el último diputado, y se va a decidir el domingo en las urnas", ha señalado. Además, según ha explicado, ese escaño "se disputa entre el PSOE y la ultraderecha".

"Le pido a los progresistas malagueños, a esos hombres y mujeres que se sienten progresistas, que aúnen su voto en el Partido Socialista para que ese último diputado sea del PSOE, del progreso, del bienestar y no de la ultraderecha", ha concluido.

Por su parte, Aguilar ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez "termina la legislatura como la ha desarrollado durante los últimos ocho años: ampliando derechos". En este punto, ha valorado la medida que el Gobierno lleva al Consejo de Ministros para ampliar a diez días el permiso laboral por fallecimiento de un familiar, así como para acompañar a personas en cuidados paliativos o que ejercen su derecho a la eutanasia.

Aguilar ha hecho un llamamiento a los vecinos y vecinas de los barrios de Málaga y ha criticado que, "cuando gobierna la derecha, se cuida el escaparate, pero se abandona a los barrios".

Asimismo, ha apelado "especialmente a la movilización de las mujeres ante el cuestionamiento de sus derechos y de los avances en igualdad por parte de la derecha y la ultraderecha".

"No puede faltar ni un solo voto progresista el próximo domingo", ha subrayado Aguilar, que ha contrapuesto "las políticas de ampliación de derechos del Gobierno socialista a las pretensiones de recortar la sanidad, la educación, las pensiones y los derechos sociales".

Por último, López ha señalado que "el futuro de la gente trabajadora es lo que está en juego en estas elecciones". Así, ha apelado especialmente a los indecisos y a los votantes de centro que "no quieren que la extrema derecha llegue al Gobierno de España".

"Aquí está el PSOE, el gran partido de la construcción del Estado del Bienestar de España", ha afirmado López, al tiempo que ha reivindicado "los derechos conquistados durante los últimos ocho años y ha pedido el voto al Partido Socialista para seguir ampliándolos durante los próximos cuatro".