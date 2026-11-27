El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, José Bernal, y el secretario general del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas, en un reparto - PSOE

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, José Bernal, ha hecho este viernes un llamamiento a las mujeres "para que respondan en las urnas el próximo domingo 29 de noviembre a las derechas que las quieren calladitas".

Durante un reparto informativo en Arroyo de la Miel, en Benalmádena (Málaga), junto al secretario general del PSOE local, Víctor Navas, Bernal ha asegurado que "las mujeres tendrán la oportunidad de frenar con su voto a quienes pretenden recortar sus derechos y libertades".

"Ayer las derechas dijeron alto y claro que quieren a las mujeres calladitas. Que sepan las derechas que las mujeres van a hablar, van a hablar claro, van a hablar alto y van a hablar en las urnas", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que las mujeres "darán una respuesta contundente el próximo domingo": "Les van a decir que no van a salir ni los misóginos ni los machistas".

Bernal ha vinculado directamente este llamamiento con la disputa por el último escaño al Congreso en la provincia de Málaga, que, según ha señalado, "se decidirá entre el PSOE y la ultraderecha". "El último diputado puede caer del lado de los que quieren a las mujeres calladitas o del lado del progreso, del bienestar y de las conquistas sociales, que es el Partido Socialista", ha advertido.

Por ello, ha pedido "a los progresistas, a los demócratas, a la ciudadanía moderada y, especialmente, a las mujeres que concentren su voto en el PSOE para conseguir ese cuarto diputado". "En la provincia de Málaga especialmente, porque la número cuatro es una mujer y ella no va a estar callada en el Congreso de los Diputados", ha subrayado, en referencia a la candidata socialista Mari Nieves Ramírez.

De igual modo, el candidato socialista ha señalado que en el debate electoral de este pasado jueves "quedaron patentes los dos modelos de país que se enfrentan el próximo domingo". Por un lado, ha situado el modelo del PSOE, "basado en el avance, el progreso, los derechos sociales, las libertades públicas y la igualdad de oportunidades". Frente a él, ha situado "el modelo de las derechas", que ha definido "como un regreso al blanco y negro".

En este sentido, ha criticado que "durante el debate las derechas anunciaron recortes económicos por valor de 112.000 millones de euros, comenzaron a plantear limitaciones a las libertades" y "le dijeron a las mujeres cuál era su sitio". "El domingo se decide el futuro de España, el futuro de nuestro país", ha insistido.

Bernal también ha mostrado su "satisfacción" por participar en el reparto informativo junto a Víctor Navas, al que ha definido como "el mejor alcalde de Benalmádena" y del que se ha mostrado convencido de que "volverá a ocupar la Alcaldía del municipio".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas, ha apelado a la movilización de la ciudadanía en el último día de campaña y ha asegurado que "las elecciones del domingo van mucho más allá de la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno".

"Lo que decidimos el domingo es qué modelo de país queremos. Si queremos un país de progreso, con derechos y libertades, que nos coloca en la vanguardia de Europa y del resto del mundo, o si queremos la involución y el recorte de libertades que propone la derecha y la extrema derecha", ha afirmado.

Por último, Navas ha defendido que el PSOE "representa un modelo de país libre, igualitario, solidario, que crezca, un país de progreso". Por ello, ha cerrado su intervención con un llamamiento directo a los vecinos y vecinas de Benalmádena: "Este próximo domingo votemos progreso, votemos PSOE", ha concluido.