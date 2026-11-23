La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez, junto a Mari Cruz Mariscal, representante de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), y Encarna González, portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado este lunes 23 que llevará al Pleno del Ayuntamiento de Málaga de este jueves, 26 de noviembre, una moción para "respaldar el sistema público de pensiones, garantizar su revalorización anual conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) y proteger el poder adquisitivo de los más de 105.000 pensionistas de la capital".

La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha presentado esta iniciativa acompañada por la representante de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), Mari Cruz Mariscal, y la portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, Encarna González, quienes han reclamado "reforzar la protección de las personas mayores y asegurar el futuro de las pensiones públicas", según ha precisado la formación a través de una nota.

Al hilo, Rodríguez ha indicado que aproximadamente el 18 por ciento de la población malagueña es pensionista, por lo que ha defendido que el Ayuntamiento "no puede permanecer ajeno a las decisiones que afectan directamente a sus ingresos".

"Las pensiones no son un regalo, las pensiones son un derecho y los derechos se fortalecen, no se recortan", ha señalado la edil socialista, quien ha advertido de que "no se puede permitir que las personas mayores pierdan poder adquisitivo por decisiones políticas que debiliten los servicios públicos". En este sentido, ha anunciado que el PSOE planteará directamente al alcalde, Francisco de la Torre, "si está del lado de los pensionistas o del lado de los recortes".

Además, la concejala ha destacado el "papel fundamental" de las pensiones en la economía de los barrios y como principal red de protección para "numerosas familias". "Los pensionistas hacen un gasto muy de proximidad, consumen en los mercados del barrio, en las tiendas del barrio, en los bares del barrio y son un auténtico motor económico", ha explicado Rodríguez.

En este sentido, Rodríguez ha concretado que las pensiones "también permiten a muchos mayores ayudar a sus hijos y nietos a afrontar el alquiler, la hipoteca, la alimentación y otros gastos cotidianos". Asimismo, ha insistido en que "unas pensiones dignas constituyen un escudo social que evita que muchas personas mayores tengan que recurrir a los servicios sociales municipales".

Además, Rodríguez ha reclamado una mejora de las pensiones mínimas y no contributivas, teniendo en cuenta "la realidad laboral de Málaga y la situación de vulnerabilidad que sufren muchas mujeres mayores". "Las pensiones mínimas, las no contributivas, necesitan ser subidas por encima, incluso, del IPC", ha defendido, concretando que las mujeres "son las principales afectadas por las prestaciones más bajas".

En esta línea, la socialista ha contrapuesto la política de revalorización de los últimos años al incremento del 0,25 por ciento establecido durante el Gobierno de Mariano Rajoy y ha subrayado que la pensión media del sistema ha pasado de unos 1.086 euros en 2018 a cerca de 1.376 euros en la actualidad. "Tenemos que apostar por dignidad, por justicia social, porque es lo justo y necesario para una vida digna de todas aquellas personas que lo dieron todo para levantar este país", ha concluido.

Por su parte, Mariscal ha mostrado su respaldo a la iniciativa socialista y ha señalado que las organizaciones de mayores mantienen una "reivindicación histórica" para garantizar la protección del sistema público de pensiones.

"Apoyamos totalmente esta moción porque creemos que es justa", ha afirmado Mariscal, quien ha explicado que desde la plataforma nacional de pensionistas vienen reclamando "la inclusión de las pensiones en la Constitución" como garantía de protección frente a posibles retrocesos.

Así, la representante de los mayores ha insistido en la necesidad de mantener esta reivindicación ante los cuestionamientos que, a su juicio, recibe el sistema público desde determinados sectores políticos.

Finalmente, el portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, Encarna González, ha agradecido que el PSOE lleve esta cuestión al Ayuntamiento de Málaga y ha defendido la necesidad de ampliar el debate al conjunto de la sociedad.

"Creemos que tiene que ser un debate que se extienda a la sociedad", ha manifestado, afeando las campañas que "durante décadas" han cuestionado la sostenibilidad del sistema público. Además, González ha reclamado "mantener el poder adquisitivo de las pensiones" y, al mismo tiempo, "un porcentaje más alto de subida para las pensiones más bajas", especialmente aquellas que perciben las mujeres "como consecuencia de carreras de cotización más cortas y de la desigual distribución de los trabajos de cuidados".

Asimismo, ha advertido de los riesgos de los sistemas privados y ha realizado un llamamiento "a defender las organizaciones políticas comprometidas con el mantenimiento y fortalecimiento de las pensiones públicas".