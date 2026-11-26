El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Málaga, José Bernal, el candidato socialista al Congreso Javier Salas, y la candidata socialista suplente al Senado Carmen Gómez, durante un reparto electoral. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Málaga, José Bernal, ha hecho este jueves un llamamiento a los vecinos de los barrios de Málaga para que el próximo 29 de noviembre voten al Partido Socialista y garanticen la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez como presidente. Antes de participar en una carpa informativa en el barrio de La Luz, en el distrito de Carretera de Cádiz, Bernal ha advertido de que los barrios serían "los principales perjudicados por un gobierno de derechas" y ha defendido la movilización del voto socialista para evitarlo.

"Esta es la fuerza de la gente. Aquí está la movilización del Partido Socialista en los barrios, en las calles, el entusiasmo y la ilusión", ha afirmado Bernal, quien ha asegurado que, en esta recta final de campaña, los socialistas están "rozando con los dedos la mayoría para que continúe el Gobierno de Pedro Sánchez en España", según ha recogido la formación en una nota.

Asimismo, Bernal ha señalado que las políticas del PP en el Ayuntamiento de Málaga y en la Junta de Andalucía "son un ejemplo de cómo gobierna la derecha". "Las políticas del Partido Popular en el Ayuntamiento a quien castigan es a los barrios. Las políticas de la Junta de Andalucía a quien castigan es a los barrios, maltratando los centros educativos y cerrando los centros sanitarios", ha criticado.

En este sentido, el socialista ha advertido de que no se puede permitir que esas mismas políticas lleguen al Gobierno de España. "Si la derecha gobernara, los más perjudicados serían los barrios y, dentro de los barrios, sus vecinos y sus vecinas", ha insistido.

El candidato socialista también ha criticado que la derecha esté cuestionando la limpieza del proceso electoral con acusaciones de fraude. "Ya han llegado los asustademócratas. Ya están diciendo que hay pucherazo, que hay fraude en las elecciones", ha señalado Bernal, asegurando que estas acusaciones demuestran que a las derechas "no les salen las cuentas como pensaban".

"A los del fraude les vamos a decir el domingo que no hay fraude, pero que va a haber votos, votos y muchos votos del Partido Socialista para decirles que con la democracia no se juega", ha afirmado.

Por todo ello, Bernal ha llamado a una movilización masiva el próximo domingo. "El 29 de noviembre vamos a votar por los barrios, por la gente de los barrios, vamos a votar por Pedro Sánchez, vamos a votar por el Partido Socialista", ha concluido.

Por su parte, el candidato socialista al Congreso Javier Salas ha apelado al voto de los trabajadores, pensionistas, jóvenes, mujeres y del colectivo Lgtbi. Desde el barrio de La Luz, al que ha definido como un barrio de trabajadores, personas mayores, jóvenes y niños, ha defendido que todos estos colectivos han sido beneficiarios de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, Salas ha pedido concentrar el voto progresista en el PSOE para que España y Málaga continúen avanzando. "Apelo al voto útil, al voto fuerte y al voto con toda nuestra alma al Partido Socialista y a Pedro Sánchez", ha manifestado.

Igualmente, la candidata socialista suplente al Senado Carmen Gómez ha reivindicado el papel de la juventud en estas elecciones. "Escuchamos mucho que la juventud somos el futuro, pero en esta campaña se ha comprobado que los jóvenes somos el presente", ha asegurado.

Gómez ha defendido que los jóvenes necesitan empleos y salarios dignos, así como oportunidades para emanciparse sin tener que abandonar sus barrios ni Málaga por las dificultades para acceder a una vivienda.

También ha apelado especialmente a las mujeres jóvenes para defender su libertad, su seguridad y los derechos conquistados. "El voto es la herramienta más fuerte que tenemos, la que nos permite cambiar las cosas y decidir cómo queremos vivir", ha afirmado, antes de pedir el voto al Partido Socialista el próximo 29 de noviembre.