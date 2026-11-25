El candidato socialista al Congreso de los Diputados y secretario general de Juventudes Socialistas de Málaga, Alberto Jimena, junto con el candidato socialista al Congreso Javier Salas antes de participar en un reparto informativo en el mercadillo Virgen - PSOE

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) - El candidato socialista al Congreso de los Diputados y secretario general de Juventudes Socialistas de Málaga, Alberto Jimena, ha destacado la propuesta de Pedro Sánchez de crear un bono joven de deporte de 200 euros anuales para jóvenes de entre 18 y 25 años y ha valorado el "nuevo avance en derechos para la juventud".

Antes de participar en un reparto informativo en el mercadillo Virgen de Belén, en el distrito de Carretera de Cádiz, Jimena ha defendido que esta iniciativa "demuestra el compromiso del PSOE con la ampliación de derechos y oportunidades para la juventud".

"La juventud vive mejor desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno", ha afirmado Jimena y ha señalado que durante estos ocho años de gobierno socialista se han impulsado medidas fundamentales como el Bono Cultural Joven o el mayor incremento de las partidas destinadas a becas de la historia.

Al respecto, ha destacado que el nuevo bono deportivo permitirá a los jóvenes disponer de 200 euros anuales para practicar su deporte favorito. "Esto es lo que hace el Gobierno socialista, más derechos para la juventud, más derechos para la clase trabajadora", ha asegurado. Por ello, ha llamado a la movilización juvenil el próximo 29 de noviembre para garantizar que la juventud siga avanzando en derechos.

Por su parte, el candidato socialista al Congreso Javier Salas ha advertido de que "el PP y Vox pretenden derogar todos los derechos sociales y todos los avances económicos impulsados por el Gobierno progresista de Pedro Sánchez".

Así, coincidiendo con el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Salas ha alertado "especialmente de las consecuencias que tendría un Gobierno de las derechas para las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista".

"No podemos permitir que las políticas de tolerancia hacia el negacionismo de la violencia machista puedan llegar al Gobierno de España", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que "Málaga acumula siete asesinatos machistas" y es, según ha criticado, "la provincia con más víctimas de España".

Salas ha señalado que PP y Vox "también pretenden acabar con el Ministerio de Igualdad, derogar la Ley de Eutanasia, rebajar el salario mínimo interprofesional y privatizar parcialmente las pensiones".

Frente a estos planteamientos, ha apelado a la movilización de mujeres, jóvenes, trabajadores y pensionistas "para impedir un retroceso en derechos".

Asimismo, ha criticado la actitud del PP andaluz "ante los insultos contra los andaluces y andaluzas realizados por representantes de su partido", acusando a los 'populares' de "no defender los intereses de Málaga".

Por último, Salas ha pedido el voto "tanto al electorado progresista como a los votantes moderados que anteriormente han respaldado al PP y rechazan los insultos en política".

"Solo nos faltaron 2.400 votos para llegar al cuarto diputado y, si lo conseguimos, se lo quitamos a la derecha", ha recordado. Por ello, ha defendido que "el voto útil es el Partido Socialista en la provincia de Málaga", apelando a concentrar el apoyo electoral en el PSOE el próximo 29 de noviembre.