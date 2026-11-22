PSOE de Málaga reivindica los chiringuitos como "seña de identidad y motor de empleo" en la provincia. - PSOE

MÁLAGA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha reivindicado este domingo el papel de los chiringuitos como seña "de identidad de la provincia y motor de generación de empleo".

El cabeza de lista socialista al Congreso de los Diputados por Málaga, José Bernal, ha defendido la necesidad de seguir trabajando de la mano de los empresarios de playa para fortalecer la economía malagueña y consolidar la imagen de calidad de la Costa del Sol. Así lo ha manifestado antes de participar en un encuentro con el presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol, Manuel Villafaina, celebrado en el chiringuito Los Manueles de Torremolinos.

"Los chiringuitos son un orgullo para los malagueños y las malagueñas. Son una seña de identidad de Málaga y, además, un motor de empleo en nuestra provincia", ha destacado el candidato socialista, que ha subrayado la importancia de este sector para la economía y la proyección turística de Málaga.

Según se recoge en una nota, Bernal ha asegurado que el PSOE quiere seguir colaborando estrechamente con los empresarios de playa. "Entendemos que la economía de la provincia necesita de la hostelería, del turismo y de este elemento identificador que son los chiringuitos", ha señalado.

En este sentido, ha puesto en valor la contribución de los establecimientos de playa a la generación de riqueza y empleo, así como su papel en la imagen que Málaga proyecta al exterior. "Los empresarios de playa son un motor de generación de empleo y de imagen para nuestra costa", ha afirmado.

Asimismo, el candidato socialista ha defendido la continuidad de las políticas económicas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para favorecer la creación de empleo y la mejora de las condiciones laborales. "Desde el Gobierno de España vamos a seguir impulsando medidas económicas para que haya mejores salarios y para que se siga generando empleo, batiendo récords como hemos hecho hasta ahora", ha manifestado.