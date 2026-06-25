Renfe establece servicio alternativo por carretera entre Antequera y Málaga para trenes media distancia con Sevilla

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MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Media Distancia Sevilla-Málaga de Renfe realizarán desde el 30 de junio el trayecto entre Antequera Santa Ana y Málaga por carretera con el fin de garantizar la movilidad de los viajeros.

Así lo han informado desde Renfe en una nota, en la que han indicado que la compañía habilitará servicios de autobús entre Antequera Santa Ana y Málaga, así como en las paradas intermedias de Bobadilla y El Chorro. Para las estaciones de Álora y las Mellizas el servicio se prestará con trenes de proximidad.

Han precisado que para viajar es necesario adquirir o formalizar el billete con antelación, y como medida de atención al cliente, Renfe mantiene activados los cambios y devoluciones sin coste.

Así, han indicado que la compañía continúa informando a los viajeros a través de sus canales oficiales de comunicación, tanto en los puntos de venta como en los canales oficiales de información al viajo, la cartelería y la megafonía de las estaciones, la web de Renfe y el perfil @Inforenfe en la red social X.

De hecho, eb un mensaje de dicho perfil de X precisan que Renfe plantea dicho plan alternativo de transporte "debido a las condiciones actuales de la infraestructura y limitaciones de velocidad, que afectan a la operativa habitual del servicio ferroviario" y apuntan del 30 de junio al 31 de agosto.