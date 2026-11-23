1136554.1.260.149.20261123133618 El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, interviene en una nueva edición de los encuentros informativos de Europa Press Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, ha advertido este lunes de "una estrategia clara" del PSOE "de asfixiar" a la provincia de Málaga y ha criticado que "no tienen ningún haber que vender durante estos últimos años".

Así lo ha señalado Salado que ha participado este lunes en Málaga en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía, al tiempo que ha criticado que el Gobierno "no ha estado a la altura de los problemas que tiene la provincia de Málaga".

"Siempre lo he dicho, aunque me ha criticado muchísimo el PSOE, que aquí ha habido una estrategia claramente de asfixiar a Málaga porque es que no se ha hecho nada, porque si al menos se pusiera sobre la mesa por el PSOE es que en Málaga hemos hecho esto en materia de movilidad, en materia de agua, en materia de seguridad..., pero es que no tienen ningún haber que vender durante estos últimos años", ha apostillado.

A juicio de Salado, "ha habido claramente una asfixia al crecimiento de la provincia", de la que ha dicho "ha crecido gracias a las administraciones públicas que han estado ahí, que son los ayuntamientos, la Diputación y la Junta, y la sociedad civil, porque el apoyo, el cariño y el esfuerzo del Gobierno de España no ha estado en ningún ámbito".

En este punto, se ha referido, entre otros, a la mano tendida de la Diputación al Gobierno y ha lamentado "la callada por respuesta": "Cuando ves que hay una insensibilidad, no te responden a tu mano tendida, la única justificación que yo veo es que hay una clara estrategia política de deteriorar a la provincia por la única razón que gobierna el PP".

"Aquí se cree el PSOE que si le va mal a Málaga, le va mal a Paco de la Torre, le va mal a Francisco Salado, y, en este caso, le va mal a Juanma Moreno" y "creo que por eso no toman las medidas correspondientes" porque "hay recursos, hay colaboración ciudadana por parte de la Junta y de otras instituciones; y lo único que falta es una cosa, que ya no depende de otras administraciones, es la voluntad política" y "y no lo ha habido".

En este sentido, ha recordado que "la única reunión que hubo fue con el secretario de Estado de Transporte cuando dijeron que iban a hacer el estudio del tren litoral" y "hasta ahí nos hemos quedado, la reunión, muchos estudios, muchos compromisos y ningún avance". "Creo que ha habido una clara estrategia de perjudicar a la provincia", ha apostillado.

TREN LITORAL

Precisamente, sobre el tren litoral, Salado ha dejado claro que "por supuesto" que seguirá reclamando esta infraestructura. Es más, ha añadido: "no dudo que el PP vaya a seguir avanzando". "No tengo dudas del tren litoral es algo necesario para toda la provincia y toda la conurbación, que es incluso el Campo de Gibraltar".

En este punto, ha vuelto a criticar la "parálisis por el análisis" del Ejecutivo central en relación con el tren litoral, ya que había estudios sobre la mesa que hizo el PP.

"No vas a hacer el tren de golpe, podías haber empezado ya con los avances que estaban, que es desde Málaga hasta Marbella y estaríamos avanzando en estos ocho años", ha agregado Salado, al tiempo que ha añadido que "nosotros las ideas claras las tenemos" y espera que los estudios que se están elaborando, "que decían que iban a salir los datos a finales de 2026 y ahora se ha retrasado a 2027, "sean válidos técnicamente" y, sobre eso, tomar decisiones y prioridades.

No obstante, ha señalado que "se ha añadido, por la dejación de funciones de este Gobierno, un nuevo problema que es de más urgente solución", que es la alta velocidad de Madrid-Málaga, que "hay que poner en funcionamiento sí o sí y eso requerirá una serie de millones que habrá que poner sobre la mesa".

Al respecto, ha añadido que "ahí hay una tarea que también este Gobierno ha hecho muy mal, que es la planificación de los fondos europeos". "Los fondos europeos han llenado las arcas del Estado y no han sabido planificar la prioridad a la hora de gastarlo", ha criticado.

"En la planificación de los fondos europeos hay que planificar en transporte ferroviario, en transporte de carretera, en materia de agua y no tanto, que también está muy bien, en temas de energía más sostenible, que está muy bien, pero se lo puede hacer la iniciativa privada, y en digitalización, que hemos gastado millones y millones en proyectos que para mí no son los prioritarios".

Así, ha incidido en que "los prioritarios son el agua y la movilidad y una vez que tengamos esto resuelto vamos a dar el siguiente paso de inteligencia artificial, de temas de energías renovables, etcétera, que se ha tirado mucho dinero cuando hay otras prioridades y otras necesidades".

CARRETERAS

Por otro lado, se ha referido a los problemas de movilidad con la A-7, incidiendo en la "intencionalidad política de bloquear Málaga" porque "le hemos ofrecido soluciones a corto plazo que no van a arreglar el 100% del problema" pero "hubiese mejorado mucho el tráfico en la zona oriental" y "si el problema era el dinero, la Diputación ponía en los recursos", lamentando "la callada por respuesta". "Nos dijeron que ese estudio era muy superficial y que ellos están estudiándolo más detenidamente", ha lamentado.

"Sigo insistiendo que ha habido una estrategia clara del PSOE en la provincia de Málaga de asfixiar a la provincia porque gobierna el Partido Popular, es que no puedo encontrar otra razón", ha sostenido, lamentado que el PSOE "no ha hecho absolutamente nada".

También lo ha trasladado al problema del agua, que "es trascendental y fundamental" para la provincia, y "nos hemos encontrado solos los ayuntamientos, la Diputación y la Junta". "¿Cómo se puede ser tan insensible?", ha cuestionado.

BLOQUEO QUE AFECTA AL FUTURO

Por otro lado, ha añadido que, al final, todo "este bloqueo de los distintos proyectos estratégicos de inversiones" en agua, movilidad y potencia eléctrica, "afecta al futuro de las inversiones, del empleo, de riquezas en la provincia".

"El ejemplo claro está en la falta de potencia eléctrica que ha hecho ya que empresas que se iban a instalar en la provincia de Málaga, en el parque tecnológico" hayan elegido otro destino", ha puesto como ejemplo. Una falta de potencia eléctrica que también afecta a la vivienda, ha dicho.

"Claro que se están mermando las posibilidades de crecimiento de la provincia de Málaga el no solucionar estos problemas", ha reiterado Salado y ha indicado que este lugar "ideal" que hemos construido entre todos "para vivir, para invertir, para venir a hacer turismo, pues está teniendo un frenazo evidentemente porque faltan todas estas infraestructuras".

VIVIENDA

Sobre vivienda, Salado ha recordado que la Diputación "poco puede hacer en materia de vivienda", pero sí asesorar a los ayuntamientos para la redacción de sus planes urbanísticos, para que se ponga a disposición suelo para la construcción. "Lo fundamental para hacer vivienda es que haya suelo. Si no hay suelo, no se puede construir la vivienda".

"La solución a la vivienda puede haber una solución a corto plazo, pero a largo plazo es hacer vivienda, facilitar hacer vivienda", ha abundado, ya que si hay más vivienda en el mercado los precios serán más asequibles. Ha añadido que "la medida a corto plazo, la única que yo veo en este momento, es dar seguridad jurídica al mercado del alquiler", así como incentivos fiscales a la persona que alquile, entre otros. "Tenemos todos que arruinar el hombro, si no, eso no sale", ha dicho.

Por último, ha señalado que el encarecimiento de la vivienda está haciendo que se mire al interior, aunque, evidentemente, también se debe mejorar la movilidad: "Tiene un efecto positivo entre comillas que cuando hablamos de despoblación esos pueblos se están llenando, evidentemente, pero algo pernicioso también porque claro si ya también hay más demanda de vivienda en esos municipios pues se encarecen también los precios".