El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, participa en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que el presupuesto de la institución para 2027 será "histórico" y, en cuanto a las cifras, ha explicado que serán "577 millones de euros consolidados, en la Diputación más de 427 millones de euros". Unas cuentas que, ha incidido, van a "priorizar las necesidades reales que tienen los ciudadanos".

Así lo ha señalado Salado que ha participado este lunes en Málaga en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía, ha detallado que "está a punto de convocar la comisión informativa y el pleno, estamos buscando fecha".

En relación con las líneas principales, ha detallado, entre otros, que serán "seguir reforzando nuestros servicios esenciales y obligatorios que tenemos que hacer, seguir invirtiendo en carreteras esos más de 20 millones de euros y seguir potenciando el plan Vía-ble" para mejorar las comunicaciones.

"Eso es lo que estamos haciendo priorizar las necesidades reales que tienen los ciudadanos", ha añadido Salado, que ha agregado que habrá inversiones también para la Senda Litoral y a Senda Azul.

Además, ha destacado que "somos una Diputación muy sensible con las personas que lo están pasando mal y el presupuesto en el Área de Servicios Sociales va a aumentar un 33%". En este punto, además, ha valorado que se acaba de sacar a licitación el servicio de ayuda a domicilio por 174,1 millones de euros durante dos años.

También Turismo Costa del Sol "va a llegar a 20 millones de euros en la promoción de nuestra principal industria", ya que "hay que seguir poniendo recursos para la promoción sobre todo en estos momentos tan complicados que estamos viviendo con el corte de la línea ferroviaria y la sensación de incertidumbre que hay actualmente".

"Esas va a ser nuestra línea, si tampoco no hay que inventar ni hacer artificios, proyectos, hay que solucionar los problemas que nos están demandando los ciudadanos, la apuesta por Sabor a Málaga, Málaga de Moda...", ha concluido.