Imagen del coro formado por alumnos de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (Esaem). - TEATRO CERVANTES MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Málaga encenderá este próximo sábado, 28 de noviembre, a las 18,15 horas, las luces de Navidad de su fachada. El acto, que se celebrará en la plaza Jerónimo Cuervo, marcará el inicio de la programación especial de Navidad, que se extenderá hasta el 6 de enero con 22 espectáculos de música, flamenco, teatro, danza y propuestas familiares en los teatros Cervantes y Echegaray y el Cine Albéniz.

Así lo ha comunicado la entidad en una nota, el encendido estará acompañado por la actuación de un coro formado por 190 alumnos de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (Esaem), que interpretarán un repertorio navideño con acompañamiento de teclado, bajo, batería y guitarra.

La programación comenzará el 3 de diciembre en el Cine Albéniz con la gala benéfica La flor de oro. Zambombá de Encarni Navarro, una celebración de la tradición malagueña a través de villancicos y folclore cuya recaudación se destinará a la Fundación Casa Ronald McDonald.

Además, ha detallado que el flamenco tendrá una presencia destacada en el Teatro Cervantes con Tomatito, que el 9 de diciembre ofrecerá Un paseo, un recorrido por su trayectoria artística acompañado por músicos y cantaores.

También pasarán por este escenario María Peláe, el 19 de diciembre con Navidad flamenca a lo Peláe, y Alejandro Estrada, que presentará su zambomba En Navidad el martes 22 de diciembre.

La oferta musical del Cervantes se completará con el violinista Ara Malikian, que regresa a Málaga el 21 de diciembre con dos funciones de Intruso, un espectáculo que recorre las distintas influencias culturales y musicales de su trayectoria.

En el Teatro Echegaray, el público malagueño podrá disfrutar de tres conciertos durante el segundo fin de semana de diciembre. El cantante y compositor Muerdo actuará el viernes 11, mientras que el sábado 12 la Compañía LaPili presentará Las dos caras de la Navidad, un viaje musical que explora las distintas emociones de estas fiestas. La pianista y compositora de jazz Lucía Rey cerrará el fin de semana el domingo 13.

CONCIERTOS SINFÓNICOS, LÍRICA Y GRANDES BALLETS

La Orquesta Filarmónica de Málaga estará presente en la cartelera navideña con tres programas. Los días 10 y 11 de diciembre interpretará obras de Arvo Pärt, Benjamin Britten y Edward Elgar, bajo la dirección de José Luis Gómez y con la violinista Leia Zhu como solista.

El 17 y 18 de diciembre regresará al escenario del Teatro Cervantes con su tradicional Concierto de Navidad, que incluirá composiciones de Tchaikovsky, Richard Strauss y Dan Forrest. Ya en enero, la formación dará la bienvenida al nuevo año con su Concierto extraordinario de Año Nuevo, el día 3, dirigido por Guillermo García-Calvo.

La soprano Ainhoa Arteta subirá al escenario de Teatro Cervantes el 12 de diciembre, acompañada al piano por Javier Carmena, en un recital incluido dentro de la XXXVIII Temporada Lírica.

Y un día después, el domingo 13 de diciembre, el Teatro Lírico Andaluz llevará a escena La rosa del azafrán, la conocida zarzuela de Jacinto Guerrero. La danza llegará en el tramo final de la programación navideña con dos grandes clásicos del repertorio incluidos en Danza Málaga 2026.

El 27 de diciembre, el Ballet Clásico Internacional representará El lago de los cisnes, mientras que el 6 de enero, Día de Reyes, el Ballet de Kiev cerrará las fiestas con El cascanueces. Ambos espectáculos tendrán dos funciones en el Teatro Cervantes a las 16,30 y a las 19,30 horas.

ESPECTÁCULOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS Y HUMOR SOLIDARIO

La programación navideña prestará especial atención al público infantil y familiar, con una oferta que se extenderá durante las vacaciones escolares. El Teatro Echegaray concentrará buena parte de estas propuestas, que comenzarán los días 15 y 16 de diciembre con Nova.

Más allá de la imaginación, de Índigo Teatro, una historia que combina títeres, música y danza. Del 18 al 20 de diciembre, Acuario Teatro presentará Ñam-ñam.

Un cuento para comérselo, mientras que los días 21 y 22 se representará El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide, una aventura de títeres escrita y dirigida por Ángel Calvente.

El 26 de diciembre, CantaJuego regresará al Teatro Cervantes con dos funciones de Yo quiero ser, un espectáculo musical que invita a los niños a descubrir qué quieren ser de mayores a través de canciones, bailes y juegos. Y ese mismo día Pata Teatro comenzará en el Teatro Echegaray las representaciones de Tuc, una propuesta familiar que combina actrices y marionetas. El espectáculo permanecerá en cartel hasta el 30 de diciembre.

El humor también tendrá su espacio durante las fiestas con Faltándonos al respeto, la 14ª gala solidaria de '¿Quieres ayudar conmigo?', organizada por la Fundación Ochotumbao y Manquita Producciones.

Dani Rovira, Arturo González-Campos, Jose Juan Vaquero e Iñaki Urrutia compartirán escenario en el Teatro Cervantes los días 28, 29 y 30 de diciembre, con dos funciones diarias, para recaudar fondos destinados a doce asociaciones malagueñas.

La programación infantil continuará en enero con Viaje a Oz. El musical, de Trencadís Produccions los días 4 y 5 de enero. Esta obra, ganadora del Premio al Mejor Musical Infantil o Familiar de los Premios del Teatro Musical 2023, propone una nueva versión del clásico de Frank Baum en la que la fantasía y la imaginación acompañan a sus protagonistas.