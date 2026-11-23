Archivo - Vistas exteriores del Teatro Echegaray. - DTEATRO ECHEGARAY - Archivo

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Echegaray de Málaga celebrará los próximos 1, 8 y 9 de diciembre la undécima edición de Anverso/Reverso, que este año rinde homenaje a Marilyn Monroe en el centenario de su nacimiento. Bajo el título 'Hay una rubia en mi sofá', el ciclo presentará tres monólogos de pequeño formato que ofrecen "distintas miradas sobre la vida y la figura de la actriz estadounidense".

Esta edición reúne las obras 'Vida de misfit', escrita por Isabel Guerrero e interpretada por Marina Giménez Devesa; 'Afrodita Monroe', de Begoña Méndez, con Carmen Baquero sobre el escenario, y 'De mujer a mujer', creada e interpretada por Roy del Postigo López. Cada una tendrá una función independiente en diciembre, con un encuentro con sus creadores e intérpretes, y las tres se representarán en la misma sesión el 12 de enero dentro del 44 Festival de Teatro de Málaga, según ha precisado el Consistorio malacitano en una nota.

El ciclo comienza el martes, 1 de diciembre, con 'Vida de misfit', de la periodista cultural Isabel Guerrero. El monólogo sitúa a Marilyn Monroe durante un descanso del rodaje de 'The Misfits', de John Huston, y aborda las dificultades que atraviesa la actriz durante la filmación, así como su relación con Arthur Miller, entonces su marido y guionista de la película.

El martes, 8 de diciembre, será el turno de 'Afrodita Monroe', escrita por Begoña Méndez. La pieza presenta a Monroe mientras prepara un ejercicio para el Actors Studio siguiendo el método de Lee Strasberg. A partir de este proceso de formación actoral, el monólogo "explora la memoria personal de la actriz y la relación entre su identidad y la imagen pública que se construyó de ella".

La tercera propuesta, 'De mujer a mujer', llega el miércoles, 9 de diciembre, de la mano de Roy del Postigo López. La pieza establece un vínculo entre Marilyn Monroe y el universo de las folclóricas, con una protagonista "que se enfrenta a su imagen ante el espejo antes de salir a escena". El autor, graduado en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, desarrolla una práctica artística vinculada a la cultura de masas, el folclore y el arte contemporáneo.

Anverso/Reverso es un ciclo de monólogos de pequeño formato que cada año toma como punto de partida una figura o una obra, generalmente vinculada a una efeméride, para ofrecer una nueva interpretación escénica. El 'anverso' es la referencia original y el 'reverso', la mirada que aporta cada creador contemporáneo a través de su monólogo. En sus anteriores ediciones, el ciclo ha abordado figuras como Cervantes, Shakespeare, Gloria Fuertes, Ingmar Bergman, David Bowie o Franz Kafka, así como obras como La divina comedia o El gran Gatsby.

En suma, todas las funciones serán de entrada libre hasta completar el aforo, previa retirada de invitaciones, con un máximo de dos por persona. Las correspondientes a las representaciones de diciembre estarán disponibles desde el viernes, 27 de noviembre, a las 11,00 horas, tanto en taquillas del Teatro Cervantes como a través de 'www.teatrocervantes.com'. Para la sesión del 12 de enero, podrán retirarse por los mismos canales desde el viernes, 8 de enero, a las 11,00 horas.