El Trío Idilio recorre casi siglo y medio de evolución musical en el XX Ciclo de Música de Cámara de la OFM - MPM

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga (MPM) acogerá el próximo martes 1 de diciembre a las 19,00 horas un nuevo recital del XX Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), que en esta ocasión estará protagonizado por el Trío Idilio.

Con veinte años de trayectoria, el Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga se ha consolidado como el programa más longevo de la OFM y como una de las citas musicales de referencia de la agenda cultural malagueña.

A lo largo de estas dos décadas, el auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga ha reunido a un público fiel que temporada tras temporada acompaña una programación basada en la excelencia artística y la cercanía propias de la música de cámara, ha indicado la pinacoteca en un comunicado.

El próximo martes 1 de diciembre a las 19,00 horas tendrá lugar el tercer concierto de esta vigésima edición del ciclo, que vuelve a reunir a destacados intérpretes en torno a propuestas musicales de especial interés.

En esta ocasión será el turno del Trío Idilio, integrado por Veliana Alexandrova (violín), José Luis Carro (trompa) y Antonio Ortiz (piano), cuyo programa ofrece una inmersión en el repertorio para trompa, violín y piano a través de cuatro compositores de procedencias y sensibilidades muy diferentes. Desde la elegancia clásica de Duvernoy hasta los planteamientos contemporáneos de Banks, pasando por el refinamiento impresionista de Koechlin y el lirismo de Schroeder, el recorrido permite apreciar la evolución de esta singular formación a lo largo de casi siglo y medio de creación musical.

La velada comenzará con las Cuatro pequeñas piezas Op. 32 de Charles Koechlin (1867-1950), compuestas entre 1894 y 1907. Discípulo de Gabriel Fauré y autor de una extensa producción sinfónica, coral y de cámara, Koechlin es reconocido por la sofisticación de su escritura y por su interés por la exploración de nuevas combinaciones instrumentales. La obra ofrece un temprano ejemplo de su personal concepción de la música de cámara.

A continuación sonará el Trío n.º 2 Op. 40 en Fa mayor de Hermann Schroeder (1904-1984), compuesto en 1967. Organista, compositor y pedagogo alemán, Schroeder desarrolló buena parte de su trayectoria en el ámbito de la música sacra y de la enseñanza musical. Su producción se caracteriza por integrar elementos de la tradición centroeuropea con los lenguajes musicales del siglo XX. Esta obra para trompa, violín y piano refleja ese equilibrio entre herencia y renovación que distingue gran parte de su catálogo.

La segunda parte del concierto estará dedicada al Trío n.º 1 en Do mayor de Frédéric Duvernoy (1765-1838), escrito en 1820. Trompista virtuoso, profesor del Conservatorio de París y una de las figuras más destacadas de la escuela francesa de trompa, Duvernoy contribuyó decisivamente a ampliar el repertorio de su instrumento durante las primeras décadas del siglo XIX.

Este trío, compuesto para una formación poco frecuente, permite apreciar las posibilidades técnicas y expresivas de la trompa natural, en diálogo constante con el violín y el piano.

El programa concluirá con el Trío para trompa, violín y piano de Don Banks (1923-1980), compuesto en 1962. Formado entre Australia y el Reino Unido, Banks desarrolló un lenguaje influido por las corrientes musicales europeas de la posguerra. En esta obra traslada esas inquietudes a una formación poco habitual, explorando el contraste entre los tres instrumentos y ampliando las posibilidades expresivas del repertorio camerístico para trompa, violín y piano.

Por último, han recordado que todos los conciertos del XX Ciclo de Música de Cámara de la OFM se celebran a las 19,00 horas en el auditorio Christine Ruiz-Picasso. Las entradas, con una tarifa única de 12 euros, pueden adquirirse en las taquillas principales del Museo Picasso Málaga y en la web del museo. En la taquilla del auditorio Christine Ruiz-Picasso solo se aceptará tarjeta de crédito.