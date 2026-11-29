El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, ejerciendo su derecho al voto en las elecciones generales del 29 de noviembre en Málaga. - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida (IU) Andalucía, y candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, ha asegurado que en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre "se vota democracia y soberanía popular", motivo por el que ha hecho un llamamiento a los trabajadores para que "vayan a defender sus derechos" y a "reivindicar un gobierno que les proteja" en las urnas.

En declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto acompañado de la portavoz de IU Andalucía, Toni Morilla, el cabeza de lista por Málaga, Rafael Borrego y el diputado de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha recalcado que durante la jornada electoral las urnas "se van a llenar de democracia y dignidad".

Asimismo, Valero ha felicitado a los más de 4.000 apoderados e interventores de IU en el Frente Amplio que están desplegados por toda Andalucía y ha celebrado la "movilización del voto" que se está produciendo en los colegios electorales desde primera hora de la mañana.

Por otro lado, el candidato de IU en el Frente Amplio ha advertido que son "quienes temen que van a perder" los que llevan durante esta semana "cuestionando la limpieza de este proceso democrático" y ha asegurado que "le hacen un flaco favor al país", en referencia a PP y Vox.