La candidata de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Patricia Rueda, en un acto en Málaga. - VOX

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Patricia Rueda, ha comparecido este miércoles antes del acto que el partido ha celebrado en la calle Larios de la capital para reclamar "menos pancartas y más protección" para las mujeres y ha criticado "la hipocresía y el falso feminismo" del PSOE.

"Hoy vamos a ver en las calles de Málaga como mujeres que dicen ser feministas, mujeres socialistas, mujeres que ahora dicen ser de Frente Amplio van detrás de pancartas. Y desde Vox decimos menos pancartas y más protección. Menos corrupción y más protección", ha dicho.

Asimismo, Rueda ha asegurado que "el feminismo del PSOE es el de Ábalos, que elegía a mujeres por catálogos" y ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez "es el que ha soltado a violadores".

"Desde Vox pedimos protección para las víctimas, así como una asistencia integral. Y Vox, que sí que es el partido que defiende a las mujeres, quiere esa protección real y la queremos en nuestros barrios y en nuestras calles", ha añadido.

Por último, Rueda ha señalado que "desde que Pedro Sánchez está en el poder, las agresiones sexuales han crecido un 216% en toda España y en concreto, un 500% en Málaga, siendo este Gobierno el enemigo y un peligro para todas las mujeres", ha concluido.