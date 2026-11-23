La número dos en la lista de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Patricia Rueda. - VOX

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El número dos en la lista de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados, Patricia Rueda, ha destacado este lunes la "importancia de la desregulación para que autónomos y empresas puedan generar riqueza".

Así lo ha señalado Rueda, que se ha reunido este lunes en Torremolinos (Málaga) con la ejecutiva de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), para atender sus demandas y preocupaciones.

Rueda ha señalado que, de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, "tenemos que tener muy claro qué modelo económico y productivo queremos", al tiempo que ha criticado que "los autónomos están asfixiados" y que la reforma laboral "está perjudicando directamente tanto a los trabajadores como a los empresarios".

De igual modo, la candidata de Vox ha defendido las propuestas económicas de la formación de cara al 29N, "centradas en una reducción de la presión fiscal, bonificaciones para los trabajadores por cuenta propia y una rebaja del IVA".

"Desregulación quiere decir menos impuestos, menos trabas burocráticas y agilizar todo lo que tiene que ver con la Administración", ha afirmado.

También ha explicado que Vox propone "establecer una cuota cero para aquellos autónomos cuyos ingresos no alcancen el salario mínimo interprofesional y una cuota progresiva a partir de 50 euros para quienes superen ese umbral". Asimismo, ha destacado que "la reducción de los tramos del IRPF y la bajada del IVA permitirían aliviar la carga económica que soportan miles de familias y autónomos".

Así, Rueda ha explicado que "estas medidas son compatibles con el mantenimiento de los servicios públicos y ha defendido la necesidad de simplificar el marco normativo mediante la eliminación de tres normas por cada nueva disposición que se apruebe".

Por otro lado, durante la reunión, también se han tratado "los problemas de movilidad y las deficiencias en las infraestructuras de transporte", situación que Rueda ha tachado de "francamente preocupante".

"Málaga sigue aislada", ha lamentado y ha explicado que "los problemas de conexión ferroviaria están provocando unas pérdidas de 185 millones de euros y ponen en riesgo más de 2.000 puestos de trabajo".

Por último, Rueda ha criticado "las carencias en las infraestructuras eléctricas y los problemas de abastecimiento de agua, que considera especialmente perjudiciales para la actividad económica y turística de la provincia".

"No puede ser que en el siglo XXI estemos hablando de problemas con el abastecimiento tanto del agua como de la electricidad", ha sentenciado la candidata de Vox.