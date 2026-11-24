La candidata de Vox por Málaga, Patricia Rueda, atiende a los medios. - VOX

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Málaga, Patricia Rueda, ha llamado "a la movilización masiva para combatir las trampas de Pedro Sánchez y frenar al socialismo".

Así lo ha señalado Rueda, tras mostrar "preocupación" tras la publicación de una información en relación con "el hallazgo de siete personas empadronadas en la vivienda de un vecino de Marbella".

Rueda ha advertido a escasos días para unas elecciones "que son trascendentales" de que "es posible que Pedro Sánchez amañe las elecciones para mantenerse en el poder".

"Desde Vox llamamos a una movilización masiva de los malagueños el próximo 29 de noviembre", ha añadido y se ha preguntado "si lo que está sucediendo en Marbella sucede también en otras viviendas de Málaga o del resto de España".

Rueda ha agregado que "hay que frenar a Pedro Sánchez, hay que frenar al socialismo. Y por esa movilización masiva el próximo 29 de noviembre. Porque hay mucho en riesgo. Y porque queremos unas elecciones limpias y transparentes".

Rueda ha realizado estas declaraciones antes de reunirse con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE Málaga), "malagueños que generan riqueza y que son clave para reactivar la economía y la industria".

"Los jóvenes empresarios de Málaga necesitan la desregulación que Vox propone. Tenemos que simplificar, eliminar, suprimir normas para permitir que las empresas que son capaces de competir, que tiene la tecnología, que tiene el capital humano, que tienen las personas y que tienen las ganas de hacerlo, pueden hacerlo y dejar de ponerles barreras burocráticas absurdas", ha concluido.