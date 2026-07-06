Huesa (Jaén) incorporará pistas de petanca e instalaciones de calistenia para mejorar su oferta deportiva

HUESA (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

Huesa (Jaén) va a mejorar la oferta deportiva que brinda a su ciudadanía con la incorporación de varias pistas de petanca y de instalaciones para la práctica de calistenia.

Así se ha puesto de manifiesto tras la visita que el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha realizado a esta localidad, en la que junto a su alcaldesa, Isabel Martínez, ha comprobado cómo marchan estas obras en las que la Diputación va a invertir 80.000 euros financiados íntegramente a través del Plan Especial de Inversiones en materia de Cultura y Deportes de la Administración provincial.

"Estamos visitando la localidad de Huesa, donde dentro del recinto del campo de fútbol estamos construyendo cuatro pistas de petanca y dos zonas de calistenia, además de que se va a optimizar la eficiencia energética de este espacio", ha explicado Agea.

El diputado ha incidido en que esta actuación forma parte de las aprobadas por la Diputación dentro de su plan para dotar con más y mejores infraestructuras culturales y deportivas a los municipios jiennenses.

Este plan tiene un presupuesto de cuatro millones de euros que se han repartido entre medio centenar de ayuntamientos jiennenses --preferentemente los municipios pequeños y medianos-- con el objetivo de "cohesionar la provincia y de que estas poblaciones tengan infraestructuras dignas y modernas, igual que otros municipios más grandes de la provincia".

En esta línea, José Luis Agea ha asegurado que "mejorar infraestructuras para garantizar el asentamiento de la población en el mundo rural" es uno de los objetivos que persigue la Diputación con esta inversión de cuatro millones de euros, que suponen 80.000 euros por localidad, y que en este caso de Huesa se han dedicado a la construcción de estas nuevas pistas de petanca y de calistenia.